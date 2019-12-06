В День конституции пройдет общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением Президента России ежегодно в День Конституции РФ проводится общероссийский день приема граждан.

С 12 до 20 часов по местному времени их будут ждать в приемной Президента России в городе Москве, приемных Президента в федеральных округах и в административных центрах регионов страны, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.

С 12 до 20 часов личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента России, государственные органы или органы местного самоуправления, будут вести уполномоченные лица данных органов. С согласия заявителей они обеспечат личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В Администрации Главы Чувашии прием будет проводиться по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, каб. № 1.1.

Прием осуществляется без предварительной записи. Справки по телефонам: 8(8352)39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.