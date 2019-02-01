МАРИНА ПЕТРОВА
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике
«По всей России проходит акция налоговой службы «Новый год без долгов», направленная на погашение имеющейся у физических лиц задолженности.
Своевременная уплата установленных законодательством налогов — это не только исполнение конституционной обязанности, но и вклад гражданина в экономическую и социальную базу государства.
Поэтому налоговики Чувашии рекомендуют всем начать следующий год без долгов, чтобы достаток был и в бюджете республики, и у самих граждан. Ведь не зря говорится — как встретишь Новый год, так его и проведешь».