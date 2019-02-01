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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАРИНА ПЕТРОВА
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

«По всей России проходит акция налоговой службы «Новый год без долгов», направленная на погашение имеющейся у физических лиц задолженности.

Своевременная уплата установленных законодательством налогов — это не только исполнение конституционной обязанности, но и вклад гражданина в экономическую и социальную базу государства.

Поэтому налоговики Чувашии рекомендуют всем начать следующий год без долгов, чтобы достаток был и в бюджете республики, и у самих граждан. Ведь не зря говорится — как встретишь Новый год, так его и проведешь».

Опубликовано: 5 декабря 2019 г.


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