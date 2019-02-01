Всероссийская акция поддержит неравнодушных людей

Защитники детства получат подарки

В октябре этого года была запущена Всероссийская акция «Команда защиты детства», инициированная Уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой. Мероприятие приурочено к празднованию 10-летия института уполномоченных по правам ребенка.

Цель акции, разъяснили в Минобразования республики, – привлечь внимание общественности к вопросам защиты детства. К участию приглашались граждане вне зависимости от возраста и профессии, общественные организации, словом, те, кто помогают несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. От участников акции, совершивших доброе дело, хороший поступок или реализующих какой-то социальный проект, требовалось лишь выкладывать информацию (текст, фото или видео) в соцсетях под хэштегом #КомандаЗащитыДетства #ЗащитаДетства.

Возможность заявить о себе была и у неравнодушных жителей Чувашии, волонтеров, на счету которых немало добрых дел: это и помощь мамам особенных ребятишек, творческие мастер-классы для детей-инвалидов, тематические мероприятия для маленьких пациентов клиник, находящихся на длительном лечении…

В ближайшее время будут подведены итоги акции. По условию, 300 ее участников, отобранных генератором случайных чисел, получат памятные призы от Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка.