Свои права должен знать каждый

А государство в этом идет нам навстречу

У каждого из нас есть права, дарованные Конституцией, защищенные многочисленными законами. Но не все знают, как ими воспользоваться, как не дать совершиться бесправию. А такое, к сожалению, бывает…

Бесплатная помощь гарантирована

Работа по правовому просвещению граждан в нашей республике ведется уже не один год, и достаточно активно. Напомним, Чувашия одной из первых в Приволжском федеральном округе в 2012 году приняла закон об оказании бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан. Уполномоченным органом исполнительной власти республики по оказанию такой помощи определено Министерство юстиции и имущественных отношений.

За время реализации закона участниками как государственной, так и негосударственной системы бесплатной юридической помощи таковая оказана более 360 тысячам граждан, из бюджета республики адвокатам выплачено свыше 6 миллионов рублей. Об этом рассказала руководитель Минюста Наталья Тимофеева на состоявшейся 3 декабря научно-практической конференции, посвященной реализации прав и свобод граждан на территории Чувашии, которая прошла в прокуратуре республики и была посвящена Дню юриста.

С прошлого года в Чувашии в целях повышения правовой грамотности, особенно на селе, реализуется проект «Юристы — населению». Практика показала, что этот проект позволил объединить все юридическое сообщество республики в защите законных прав и интересов граждан, повышении их правовой грамотности. В нем задействованы все органы государственной власти, местного самоуправления, адвокатское и нотариальное сообщества, общественные организации и организации высшего образования. В рамках реализации проекта «Юристы — населению» бесплатную юридическую помощь получили порядка 2,5 тысячи граждан. Интересуют людей прежде всего жилищные и имущественные вопросы, взыскание алиментов, меры социальной поддержки.

Юристы и нацпроекты

Присутствовавший на конференции Глава республики Михаил Игнатьев поздравил представителей юридического сообщества региона с профессиональным праздником, выразил признательность за эффективный труд. И призвал к дальнейшей совместной работе по реализации национальных проектов, инициированных Президентом России, поскольку она может быть успешно осуществлена только в едином общем правовом поле.

Руководитель региона также отметил эффективное взаимодействие власти и бизнеса, что позволяет республике на протяжении пяти лет входить в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга по состоянию делового климата. Федеральное законодательство, касающееся этой сферы, постоянно совершенствуется, при этом своевременно вносятся изменения на региональном уровне. И здесь актуальным становится вопрос оказания консультативной помощи предпринимателям.

Цифра: Более 122 тыс. документов содержит регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашии

«Не каждый предприниматель в малом бизнесе может позволить себе содержать юриста. Мы должны сделать максимум для оказания им бесплатной юридической помощи», — подчеркнул Михаил Игнатьев. Он выразил признательность юристам, которые выезжают на Единые информационные дни, ежемесячно встречаются с людьми в трудовых коллективах, проводят прием граждан.

Наталья Тимофеева сообщила, что на сегодняшний день принято более 80 законов Чувашской Республики, порядка 480 постановлений Кабинета Министров, касающихся формирования современной нормативной правовой базы для реализации нацпроектов. Социально значимыми она назвала указы Главы республики о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения, повышении комфортности среды проживания граждан, по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей. Такие решения можно назвать прорывными, потому что в основе их лежит благополучие граждан, они призваны решать проблемы, не решавшиеся с 90-х годов, сказала министр.

«Отдельно хочу отметить формирование муниципальной правовой базы. Она не должна отставать и противоречить республиканской и федеральной», — подчеркнула Наталья Юрьевна. Сейчас регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашии содержит более 122 тысяч актов. Министр также отметила, что юридическому сообществу предстоит решить два ключевых вопроса: формирование современной нормативной правовой базы для реализации национальных проектов и его юридическое сопровождение от начала до конкретного результата.

Прокуратура занимает особое место среди правоохранительных органов, обеспечивая верховенство закона, защиту прав граждан и государства, осуществляет надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов. Прокурор республики Василий Пословский отметил, что с августа 2019 года благодаря внедрению новых технологий появилась возможность приема граждан руководством прокуратуры в режиме видеоконференцсвязи. Это позволяет людям сберечь время и средства при обращении в надзорный орган за защитой нарушенного права, делает прокуратуру еще доступнее и ближе к населению нашей республики.

О целях и задачах судебной реформы в контексте обеспечения прав и свобод граждан рассказала заместитель председателя Верховного Суда республики Галина Савелькина. Про новшества государственной программы «Юстиция» участникам конференции поведала начальник Управления Минюста РФ по Чувашии Ольга Никонова. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали районные прокуроры, представители органов местного самоуправления, юридического сообщества. На конференции вручены государственные награды лучшим юристам республики.

Фото Максима Васильева: Михаил Игнатьев выразил признательность юристам, которые выезжают на Единые информационные дни, ежемесячно встречаются с людьми в трудовых коллективах, ведут прием граждан.

От честности и профессионализма представителей юридического сообщества зависит, будет ли обеспечено торжество закона и справедливости.