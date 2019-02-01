В Чебоксарах прошел флешмоб «Читающий троллейбус»

Молодежь источником информации выбирает газету

Те, кто часто пользуется общественным транспортом, знают, что во время поездок многие пассажиры увлечены смартфонами или планшетами. В основном это касается молодых людей, которым общение в соцсетях помогает скоротать время. И мало кто из них, глядя в экран телефона, сегодня вспоминает, что их бабушки, дедушки и даже родители время в пути использовали, чтобы узнать главные новости из газет.

Чтобы напомнить чебоксарцам и гостям столицы, что газета остается одним из основных и наиболее объективных источников информации, коллектив «Советской Чувашии» при содействии Чебоксарского троллейбусного управления организовал флешмоб «Читающий троллейбус».

Местом действия был выбран маршрут троллейбуса № 1, а главными действующими лицами — студенты журналистского отделения Чувашского государственного университета. По ходу движения троллейбуса молодые люди со свежим номером газеты «Советская Чувашия» в руках заходили на остановках и начинали читать ее. Скоро троллейбус был заполнен читающей молодежью.

Безусловно, это не осталось незамеченным. Пассажиры разглядывали «троллейбусных» читателей с улыбкой. Хотя не все однозначно отреагировали на предложение будущих журналистов взять свежий номер в подарок. Кто-то недоуменно переспрашивал: «Что, просто так?» Иные же, наоборот, положив свои смартфоны в карман, поддавшись примеру студентов, с любопытством начинали изучать содержимое издания.

А один из пассажиров — подписчик со стажем Михаил Степанов признался, что в былые времена выписывал и читал самые различные издания. От некоторых из-за дороговизны пришлось отказаться, но не от «Советской Чувашии». Чтение газеты для него стало своего рода ритуалом — ни одной новости не пропускает.

Словом, читающая в троллейбусе молодежь вызвала у пассажиров позитивные эмоции. А сами студенты, которые перед началом акции бурно комментировали статьи, размещенные на страничке «Советской Чувашии» в Instagramm, по окончании признались, что читать многие статьи в газете даже интереснее. «Знаю, что в ходе подписной кампании на издания проходит Всероссийская декада активной подписки, — отметила первокурсница Эмилия Петрова. — А это значит, что у всех есть возможность оформить подписку на газету по более приемлемой цене». Кстати, Декада, стартовавшая 2 декабря, продлится до 12 числа месяца.

Фото Анастасии Ковалевой: Для Дмитрия Иванова и Эмилии Петровой — это самая запоминающаяся поездка в троллейбусе.