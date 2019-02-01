В Сколково обсудили, как повысить производительность

В Московской школе управления Сколково состоялся первый Международный форум производительности. В нем участвовали глава Минэкономразвития Чувашии Павел Иванов и руководитель Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда Михаил Яковлев. Участие наших представителей закономерно — республика одной из первых вошла в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Форум объединил более 1000 участников-представителей российских и зарубежных органов государственной власти, международных компаний, компаний-участников данного проекта. Напомним, тема производительности обсуждалась на недавно состоявшемся в Чебоксарах межрегиональном форуме «Стратегия и тактика успешного бизнеса».