В Сколково обсудили, как повысить производительность

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Московской школе управления Сколково состоялся первый Международный форум производительности. В нем участвовали глава Минэкономразвития Чувашии Павел Иванов и руководитель Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда Михаил Яковлев. Участие наших представителей закономерно — республика одной из первых вошла в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Форум объединил более 1000 участников-представителей российских и зарубежных органов государственной власти, международных компаний, компаний-участников данного проекта. Напомним, тема производительности обсуждалась на недавно состоявшемся в Чебоксарах межрегиональном форуме «Стратегия и тактика успешного бизнеса».

Опубликовано: 2 декабря 2019 г.


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