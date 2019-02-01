В Чебоксарах в четвертый раз прошел турнир по шахматам «Sberbank Сhess Open»

Гроссмейстеры из первого класса

Первоклассник чебоксарской школы №59 Степа Слепых в свои семь лет уже имеет первый юношеский разряд по шахматам, на его счету – десятки шахматных турниров и соревнований, в прошлом году мальчик стал чемпионом первенства Чувашии. А начиналось все с подаренных два года назад шахмат, которые Степан загадал на день рождения. На днях маленький гроссмейстер в составе школьной команды поборолся за медали открытого командного турнира по быстрым шахматам Sberbank Chess Open среди школьников. В Чебоксарах его уже в четвертый раз проводит Чувашское отделение Сбербанка, посвящая по традиции годовщине со дня основания учреждения.

…Партия закончена, поставлены шах и мат, а заигравшиеся юные шахматисты и не думают вставать из-за доски: обсуждают ходы, спорят, обдумывают, как еще могли бы пойти фигуры. Даже в перерывах между турами просчитывали варианты – играли в шахматы в своих телефонах. В этом году соревнования собрали рекордное число участников – более 250 школьников, причем не только со всех уголков республики, но и из соседних Марий Эл, Татарстана и даже Воронежской области. Организаторы с удовольствием отметили: интерес к состязаниям из года в год только растет, а сам турнир вышел за рамки межрегионального, став всероссийским.

Юрий Бычковский, Управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Мы ежегодно проводим турнир «Sberbank Chess Open» в честь дня рождения нашего банка, который празднуется 12 ноября. Шахматы развивают логику и стратегическое мышление. Это пригодится нашим детям в их дальнейшей жизни, поэтому Сбербанк поддерживает этот проект».

Популярным среди ребят делает его и участие в соревнованиях признанных «звезд» этого интеллектуального спорта: перед началом баталий на черно-белом поле к начинающим игрокам с видеопосланием обратился российский шахматист, чемпион мира по блиц-шахматам и чемпион мира в командных соревнованиях, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Карякин. «Шахматы формируют характер, развивают логику, быстроту ума, целеустремленность и системность мышления. Очень важно, что этот вид спорта находит такую большую поддержку со стороны крупнейшего банка страны. Сбербанк заложил добрую традицию проведения шахматных турниров среди молодежи», — отметил спортсмен, пожелав будущим чемпионам красивых партий и ярких побед.

Турнир в Чебоксарах проходил по всем правилам ФИДЕ – семь туров по 11 минут по швейцарской системе. В каждой команде – по четыре игрока самого разного возраста: от первоклашек до учеников средних классов. Цивильские ребята, например, приехали двумя составами – свои команды выставили школы №1 и школы №2 Цивильска. Первый тур оказался для мальчишек и девчонок не совсем удачным – ребята уступили ядринским шахматистам, прошлогодним чемпионам республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья». «Сыграл на поражение», — рассказал о результатах поединка семилетний Боря Порфирьев

Цивильские школьники были одними из самых младших на турнире – в сборные города вошли ученики 1-3 классов. Шахматные задачки ребята учатся решать на занятиях педагога Владимира Степанова, сумевшего заинтересовать школяров этим видом спорта. «Моя внучка пошла в первый класс и меня как любителя шахмат попросили позаниматься с ребятишками, — говорит Владимир Иванович, всю жизнь проработавший преподавателем спецдисциплин в цивильском техникуме. – Уже два года веду кружок по шахматам и шашкам сразу в двух школах. Интерес у ребят огромный. В Цивильске постоянно проходят различные шахматные турниры. «Напрашиваемся» даже на взрослые соревнования – для ребят организуют отдельные номинации».

Цифра 64 команды из 4-х регионов России стали участниками турнира

Вместе с начинающими гроссмейстерами за доски Sberbank Chess Open сели и лидеры шахматного спорта, имеющие высокие рейтинги ФИДЕ. Так, за команду чебоксарского лицея №44 выступил семиклассник Антон Смирнов. Кандидат в мастера спорта, Антон занимается шахматами с шести лет и имеет в своей копилке награды многих престижных соревнований. А за воронежскую команду играла член сборной команды страны по шахматам, призер всероссийских и международных чемпионатов Анна Журова.

Большинство юных шахматистов, собравшихся на турнире, учится мыслить логически на школьных уроках по шахматам в рамках проекта «Шахматы в школе». Как рассказал главный судья соревнований, председатель шахматной федерации Чувашии Михаил Мельник, шахматные уроки преподают в 57 школах республики. «Когда ребенок занимается шахматами, повышается его успеваемость в школе, — считает Михаил Мельник. — Они учат усидчивости и умению самостоятельно принимать решения не только на поле, но и в жизни».

Чемпионами Sberbank Chess Open на этот раз стали школьники из Марий Эл – они «взяли» первое и второе места. Командную «бронзу» завоевали воспитанники чебоксарского лицея № 44. С заслуженными наградами сильнейших шахматистов турнира поздравил Глава Чувашии Михаил Игнатьев.