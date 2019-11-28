Михаил Игнатьев провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

Обсуждены меры по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности при оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Глава Чувашии отметил, что в республике создаются условия для развития малого и среднего предпринимательства, выделяются бюджетные средства. При этом Министерство экономического развития, промышленности и торговли должно на ранней стадии тщательней подходить к претендентам на получение субсидий из республиканского бюджета, оценивать возможность реального достижения ими предусмотренных показателей результативности использования субсидии.

«Каждая из сторон должна выполнять обязательства. Если они не могут выполнить взятые обязательства, зачем им даем средства? Потом судимся, тратим время», — сказал Глава республики и поручил Минфину Чувашии дать финансовую оценку использования бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства за последние три года.

В ходе заседания обсуждены также меры, направленные на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, работа по противодействию коррупции в администрации Шемуршинского района и план работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2020 год.