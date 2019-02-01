В 2020 году в чебоксарских домах заменят 90 лифтов

В многоквартирных домах столицы Чувашии по программе капремонта продолжается замена старых лифтов на новые.

По данным Минстроя республики, в 2020 году в Чебоксарах в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах запланирована замена 90 лифтов по 16 адресам. Денежные средства на эти цели формируются на счете регионального оператора. Новые лифты будут обслуживать более 8 тысяч граждан.

Между тем Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов уже приступил к работам в семи чебоксарских многоэтажках. В первые месяцы нового года жильцам домов № 43, 45, 51, 53, 55, 57 по Эгерскому бульвару и дома № 20 по проспекту 9-й Пятилетки обещают новые комфортные и безопасные лифты. По словам подрядчика, с которым заключен договор о замене 30 лифтов по указанным адресам, работы будут вестись в несколько этапов. Весь процесс, со дня заключения договора и до ввода оборудования в эксплуатацию, займет примерно 120 дней.