Полицейские вернули жительнице Чебоксар 26 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам

Обман на два голоса

Пятничным вечером 62-летней жительнице Чебоксар позвонили с неизвестного номера. Незнакомка сказала, что хочет приобрести кресло-кровать, объявление о продаже которой пенсионерка размещала в Интернете. И попросила подойти к ближайшему банкомату, чтобы перевести деньги за товар. Как пояснила собеседница, возможности произвести оплату другим способом у нее нет.

Женщине не особо хотелось выходить из дома, но звонившая проявила большую настойчивость, обещая, что хозяйке больше ничего делать не придется — мебель приедут и заберут. Дойдя до банкомата, горожанка перезвонила девушке, но на звонок ответил мужчина, который стал инструктировать, на какие кнопки необходимо нажимать. Злоумышленнику как-то удалось убедить жертву, что сначала нужно отправить ему все, что есть у нее на карте, чтобы потом эти деньги вернулись вместе с переводом за кресло-кровать.

После второго платежа пенсионерка спохватилась и хотела проверить счет, однако звонивший напугал ее тем, что прерывать операцию на данном этапе ни в коем случае нельзя, иначе платеж сорвется. Таким образом мошенники и похитили двадцать шесть с половиной тысяч рублей с кредитной карты пострадавшей. Сумма для нее настолько существенная, что Татьяна Николаевна из-за переживаний попала в больницу.

Но оперативники смогли ей помочь. В Екатеринбурге была задержана супружеская пара, предположительно причастная к этой краже. Группа сотрудников отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии находилась в командировке в Пермском крае, когда поступила информация, что подозреваемые сняли квартиру в Екатеринбурге и собираются пробыть там минимум три дня. Сыщики решили сделать «крюк», чтобы не упустить семейный «тандем». Жители Челябинской области, ненадолго прибывшие в Екатеринбург, конечно же, никак не ожидали, что чувашская полиция вычислит их, тем более — в другом городе.

— За одеждой приехали, — пояснил глава семьи в ответ на вопрос сотрудников уголовного розыска о цели визита в административный центр Свердловской области. Но вряд ли представители кочевого племени преодолели двести километров только для шопинга. Оперативники предполагают, что, оставив маленьких детей с родственниками, молодые супруги специально меняли места дислокации, чтобы сбить со следа полицию.

Ранее мужчина был судим за мошенничество, теперь та же статья грозит и его 25-летней жене. Задержанные сразу же возместили ущерб потерпевшей, что Татьяна Николаевна иначе как чудом не называет. «Мне даже родственники не верят, — улыбается она. — Огромное спасибо полиции!»

Естественно, что супруги звонили не только в Чувашию, УУР МВД республики направлены соответствующие ориентировки в другие регионы. Чтобы задержать мошенников, большинство из которых иногородние, сотрудники уголовного розыска МВД республики только в этом году более 200 раз выезжали в командировки. Оперативникам очень бы хотелось, чтобы жители Чувашии стали более бдительными и осторожными.