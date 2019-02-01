Спасибо за фестиваль

От имени директора Департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрея Бокарева в Чувашию поступили благодарственные письма. Он благодарит заместителя председателя Кабинета Министров — министра финансов Чувашской Республики Светлану Енилину, ректора Чувашского республиканского института образования Юрия Исаева, директора центра регионального развития Чувашского республиканского института образования Инессу Ядранскую и методиста центра регионального развития Чувашского республиканского института образования Ларису Смирнову за поддержку и организацию регионального фестиваля финансовой грамотности в городе Чебоксары в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Опубликовано: 29 ноября 2019 г.
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