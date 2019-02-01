Чтобы не потерять деньги, лучше учиться на чужих оплошностях

Опыт — сын ошибок трудных

Покупки в интернет-магазинах давно стали обыденностью. И когда видишь предупреждение об опасности попасть на удочку мошенников, думаешь, что с тобой это вряд ли случится. Тем более, что крупные вещи я не покупаю, так, по мелочи: книги, витамины, аксессуары для телефона или компьютера. Ну сколько можно на наушниках потерять — рублей 200-300. Конечно, и с такими деньгами печально расставаться, но все же не смертельно. Поэтому, увидев в одном незнакомом мне до этого книжном интернет-магазине книжки для внука, я, недолго думая, решила их приобрести. Мы с ребенком давно о таких мечтали, но цена под тысячу останавливала. Здесь они были на треть дешевле.

…Отправляю нужную книжку в «корзину», оформляю покупку, ввожу данные карты. Еще посмотрела — по защищенному ли каналу это происходит? Вроде бы да, «замочек» висит, мне приходит код, который нужно ввести в указанное поле. Выполняю инструкцию, и тут покупка вдруг срывается.

Мне бы насторожиться, но пару раз такое уже бывало, когда покупала билеты в кино, поэтому не обратила внимания. Ввела данные еще раз, появилась надпись — если оплата не проходит, надо, мол, поменять карту. Второй «звоночек» я тоже успешно пропустила. Поменяла карту, ввела данные с нее…

И тут раздался звонок — уже настоящий. Как оказалось, звонили из банка, который выдал мне первую карту, чтобы сообщить, что она заблокирована. И просили ответить, покупала ли я сейчас что-то? Но я же умная, знаю, что в таких случаях надо прервать разговор и перезвонить в банк. И я перезваниваю.

Однако в банк дозвониться не так просто: надо нажать на одну кнопку, на вторую, дождаться ответа оператора. Наконец, оператор ответил. И выяснилось, что звонили мне действительно из банка, и банк мне карту на самом деле заблокировал, потому что с нее списываются деньги — небольшими суммами, но часто. Спасибо бдительным специалистам.

Тем временем у меня и со второй карты другого банка списались деньги. Войти в банк-онлайн, чтобы заблокировать карту, я не смогла — вход был заблокирован. Позвонила и в этот банк, дождалась ответа специалиста. Девушка, которая выслушала меня, сказала, что заблокирует мне все карты, которые есть у меня на руках, и банк онлайн: в него пытались войти несколько раз. И теперь мне нужно дождаться перевыпуска карт. На все про все ушло около 20 минут, за которые мне пришлось сильно понервничать…

По итогам этой истории мои финансовые потери оказались весьма существенными. На эти деньги можно было купить семь книг, о которых мечтал внук. А переживания и потерю времени на хождения по банкам за новыми картами в деньгах не выразить.

Что я сделала не так? Не проверила сайт. Надо было внимательно посмотреть, что он из себя представляет: позже я его не нашла не только на просторах Интернета, но и у себя в «истории посещений». Не насторожилась, увидев, что книги существенно дешевле, чем на известных мне сайтах. Не заблокировала карту сразу же, как только оплата в первый раз сорвалась, а полезла вводить данные со второй карты. По сути, я сама отдала их в руки мошенников.

Мошенники — это прожженные программисты-хакеры, перехитрить которых на их поле невозможно. Поэтому могу посоветовать только одно: не делать покупки на неизвестных интернет-площадках. И помнить изречение классика: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

…Пока писала статью, позвонила знакомая — они с мужем купили ему сапоги хорошей фирмы на интернет-распродаже. Я уже поняла, что у ее рассказа не будет счастливого конца: скорее всего, никаких сапог они не получили. Но нет, оказывается, получили. Но это была какая-то странная обувь: от нее пахло химией, размер и цвет были не те, что заказывали, а вернуть товар оказалось нельзя — этой опции на сайте не было предусмотрено. Сам сайт тоже оказался однодневкой: его уже нет.

Так что делайте покупки в Интернете аккуратно, не торопясь, как на обычном рынке. Ведь там мы внимательно смотрим товар, смотрим на продавца, оцениваем, внушает ли он нам доверие, и не спешим расстаться с деньгами.

Фото pbs.twimg.com: Интернет-мошенники обожают доверчивых граждан.