Чувашская симфоническая капелла представила новый проект

Выиграв грант Главы Чувашской Республики на создание программы из произведений, составляющих сокровищницу чувашской симфонической музыки, Морис Яклашкин и музыканты руководимой им Чувашской академической симфонической капеллы почти год работали над этой темой. 18 ноября, в зале Чувашского государственного академического театра имени К. Иванова они представили публике проект «Симфоническая музыка Чувашии: вехи истории».

Для программы были выбраны наиболее интересные на взгляд авторов проекта и, что важно, практически не исполняемые сейчас произведения чувашских композиторов разных поколений. Музыковед Михаил Кондратьев во вступительном слове справедливо заметил по этому поводу: «Хочется, чтобы такие гранты в течение одного сезона были у нескольких концертов. Материал у нас исторический великий».

Для проекта причем выбраны композиторские труды, созданные в различных жанрах симфонической музыки. Например, Чувашская симфония для голоса, чтеца и домры Владимира Иванишина, первое национальное произведение в этом жанре, как уже видно из названия, необычно по исполнительскому составу: вместе с оркестром здесь звучит голос вокалистки, солирует домра (единственный случай подобного сочетания в симфонической музыке), есть и партия чтеца. Произведение Александра Васильева «Чувашские напевы» — это сюита, которую от симфонии отличает более свободное отношение к количеству, характеру и порядку частей. Наконец, в Симфонии си-минор с колоколом Юрия Григорьева, произведения уже совсем современного, меломан сразу почувствует взаимодействие приемов отточенной композиторской техники и чувашского фольклора.

Программа началась с первой в истории чувашской музыки симфонии, которую написал ленинградец. И которая впервые исполнена была в Ленинградской филармонии в декабре 1936 года — с четырехчастной первой национальной симфонии с ожидаемым названием «Чувашская». Приведу опять слова Михаила Кондратьева: «В то время другое название могли и не изобретать, симфония была первая, другой не было».

Он сделал важную ремарку: «У нас первой национальной считается знаменитая симфония Геннадия Воробьева. Но все-таки она была исторически второй. Воробьев написал ее в 1939 году». Тут дело, видимо, в том, что Иванишин — представитель петербургской, ленинградской композиторской школы. Однако факт остается фактом. Первая чувашская симфония — произведение именно ленинградского композитора, восхищенного чувашским фольклором.

В симфонии, по словам музыковеда, автор использовал песню из собрания Гаврилы Федорова, знаменитого народного чувашского певца, «которая, видимо, очаровала его своими печальными интонациями». В Чувашии симфония была исполнена в 1937 году оркестром Чувашской государственной филармонии. Слушатели программы услышали только первую часть симфонии. Партию домры исполняла Наталия Иванова, вокал — Юлия Маркитанова, в роли чтеца выступил Валерий Карпов.

«Чувашские напевы» Александра Васильева — последнее инструментальное произведение композитора, недавно ушедшего от нас. Впервые оно было исполнено в Чебоксарах 3 декабря 2012 года на открытии ХХIV Фестиваля музыки композиторов республик Поволжья и Приуралья. Его творчество эксперты считают еще далеко не раскрытым, а операм лауреата Госпремии Чувашской Республики предсказывают долгую жизнь. Напомним, это его ранняя «Чакка» и опера-оратория «Иван Яковлев». Исполненная в нынешней программе сюита «Чувашские напевы» тоже во многом связана с народной темой.

А вот Симфония си-минор с колоколом исполнялась в присутствии самого автора. Лауреат Госпремии Чувашии Юрий Григорьев сидел в зале. Главная тема первой части симфонии построена на интонациях чувашской народной песни «Алран кайми», а во всех частях симфонии в «разговор» вступает колокол, даря звучанию уникальный тембр и колористическое богатство. Премьера двух частей этой симфонии уже состоялась ранее. На этом концерте-презентации проекта «Симфоническая музыка Чувашии: вехи истории» опус, созданный в традициях конца 20 и начала 21 века, где можно услышать и аллюзии музыки барокко, и самые современные, и чувашские, впервые исполнен целиком.

Зрители тепло приняли представленный проект, отметив, как увеличился по составу оркестр капеллы, как интересно он работает с музыкальным наследием и как это помогает ему и дальше повышать уровень мастерства.

Фото cap.ru: Развитие национального музыкального искусства Чувашская академическая симфоническая капелла считает своей миссией.