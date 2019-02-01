Эксперты изучили ситуацию с допинговым скандалом вокруг чувашских спортсменов

Установить первопричину

В Чувашии завершила работу независимая группа по изучению так называемого «чувашского допингового скандала». На протяжении нескольких месяцев, с августа этого года, эксперты выясняли обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в республике, общались со спортсменами, тренерами, медицинским персоналом и другими участниками процесса, анализировали документы.

По итогам работы независимые специалисты подготовили солидный доклад (в нем более ста страниц), а свои выводы и рекомендации огласили на недавней пресс-конференции в ТАСС в Москве. Вчера с некоторыми из них эксперты ознакомили журналистов республики.

Напомним предысторию этого вопроса. Как уже сообщала «СЧ» («В честном и чистом спорте сомнений быть не должно», номер газеты от 20 июня 2019 года), в июне РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) распространило информацию о возможных нарушениях антидопинговых правил в Чувашии. В ней, в частности, указывалось, что сотрудники отдела расследований РУСАДА обнаружили более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил чувашскими спортсменами и персоналом Чебоксарского училища олимпийского резерва, под подозрение попали 33 атлета. Проверки проходили в Чувашии с 2017 по 2019 год. Их вызвал имевший место в июне 2017 года случай, когда сотрудники полиции РУСАДА выявили факт внутривенного капельного введения спортсмену лекарственного препарата, не входящего в запрещенный список, но в объеме, превышающем рекомендованный.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашии для установления всех обстоятельств была создана независимая группа. В нее вошли спортивный юрист Артем Пацев, специалист по организации здравоохранения и допинг-контролю Асхаб Гаджиев и бывший следователь по особо важным делам Сергей Кондратьев. Экспертам было поручено разобраться в случившемся, выяснить, носит ли применение запрещенных методов системный характер в регионе и выявить «генезис» нарушений.

Создание подобной независимой комиссии, отметил федеральный эксперт, руководитель группы Артем Пацев, — первый такой опыт в России, и Чувашия здесь выступила в некотором роде пионером. «В России таких внутренних рабочих групп еще никогда не было. Подобный подход, по крайней мере в спорте, характерен для цивилизованного общества. Он исключает какое-либо влияние заинтересованных лиц или сваливание вины на стрелочника», — заметил Артем Пацев, добавив, что никто из группы никак не связан с республикой, а сам он в Чебоксарах оказался впервые.

Как сообщили эксперты, доклад комиссии находится в свободном доступе, а с его выводами могут ознакомиться все заинтересованные лица. Так, одним из главных выводов экспертов стал тезис о недостаточном уровне подготовки чувашских спортивных врачей, что в конечном итоге и привело к нарушению антидопинговых правил.

Установлено, что медики делали спортсменам внутривенные вливания в объемах, превышающих разрешенные пределы. «Уровень компетенции спортивных врачей в республике катастрофически низкий, — сообщил Артем Пацев. — Они не могли ответить на простые вопросы из сферы антидопинга».

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения республики Ирина Виноградова обратила внимание: события произошли в 2017 году, с тех пор была проведена колоссальная работа. Об активной работе в сфере антидопинга сообщили и в Центре спортивной подготовки сборных команд Чувашии. В ближайшее время доклад независимой группы детально проанализируют в республиканском правительстве.

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Доклад независимой группы потянул более чем на сто страниц текста.