Чебоксарского депутата Виктора Шмакова лишили полномочий

На днях на внеочередном 45 заседании Чебоксарского горсобрания депутаты исключили из своих рядов Виктора Шмакова. Причиной произошедшего послужили неполные и недостоверные сведения о доходах и расходах, представленные экс-директором строительной компании «Победа».

Как уже рассказывала «СЧ», вопросы к его декларации возникли у специалистов Управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Далее ситуацию рассмотрела депутатская комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов — она согласилась с недостоверностью сведений. В итоге 26 ноября на Горсобрании было принято решение о досрочном лишении сторонника «Единой России» Виктора Шмакова депутатских полномочий.

Напомним, это не первое лишение мандата в нынешнем созыве чебоксарского собрания. Прецеденты уже были и касались приверженцев разных партий. В марте этого года исключили из депутатских рядов Алексея Шурчанова (КПРФ), ранее осужденного за мошенничество. В сентябре прекращены полномочия депутата от партии «Справедливая Россия» Алексея Никитина с формулировкой «в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Юлия Николаева