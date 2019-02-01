Напитки из Комсомольского — в сотне лучших товаров России

ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза — предприятие из села Комсомольское, продукцию которого в Чувашии знают и любят. Безалкогольные напитки «Грушевый лимонад», «Тархун», минеральная вода «Директорская» давно завоевали симпатии покупателей и жюри всевозможных региональных и всероссийских конкурсов.

В этом году кооперативному предприятию исполнилось 45 лет. На торжественном собрании, посвященном юбилею, директор Мансур Ямалиев заверил, что новая команда стремится сохранить традиции и качество, заложенные ветеранами, стоявшими у истоков. В свое время кооператоры активно искали свою нишу, выпуская пиво, кукурузные палочки и даже колбасные изделия, но именно безалкогольные напитки «из Комсомольска» стали визитной карточкой перерабатывающего предприятия. За большой вклад в развитие потребительской кооперации Чувашской Республики ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза вручен орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России» III степени.

Чтобы выпускать качественную, востребованную продукцию, расширить ее ассортимент, за последние 5 лет в развитие материально-технической базы предприятия вложено около 40 млн рублей.

Три года назад линейка продукции расширилась за счет открытия цеха по переработке плодоовощного и ягодного сырья с австрийским оборудованием. Из яблок, моркови, других овощей и фруктов, которые закупаются у владельцев личных подсобных, коллективных, фермерских хозяйств, кооператоры начали производство соков прямого отжима и нектаров с моментальной пастеризацией, которая позволяет сохранить вкусовые и витаминные свойства в готовом напитке. Соки «Яблочный», нектары «Яблочно-овощной микс», «Яблочно-тыквенный» — продукция для тех, кто ценит натуральный вкус и качество.

На межрегиональном форуме «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященном Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества продукция предприятия отмечена высокими наградами. Сок «Яблочный» пастеризованный прямого отжима стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» 2019 года. Нектар «Яблочный» пастеризованный признан дипломантом конкурса. Им присвоен статус «Новинка». Директору ООО «Кооператор» Мансуру Ямалиеву вручен почетный знак «За достижения в области качества» межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества».

Комсомольские напитки будут долго радовать нас разнообразием вкуса.

Надежда Антонова

Фото: Продукция ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза.