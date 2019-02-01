Арестовали имущество. Что делать?

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обычно под «горячую руку» попадают регистраторы

В Управление Росреестра по Чувашии поступают многочисленные обращения граждан по поводу получения ими уведомления от этого ведомства о том, что на их недвижимость наложен арест. Граждане недоумевают, почему Росреестр ограничил их права?

«Наложить арест на имущество, а также вынести запрет на совершение сделок с ним могут лишь суды, служба приставов, таможенные и налоговые органы. Росреестр не выносит такие решения, а лишь исполняет требования, указанные в них», — пояснила руководитель чувашского управления Екатерина Карпеева.

Но именно Росреестру достается больше всего от разгневанных граждан, когда им не удается продать недвижимость или совершить иную сделку из-за наложенного ареста или запрета. Многим просто невдомек, что Росреестр в данном случае — всего лишь исполнитель требований закона. На основании документов, поступающих в управление от службы судебных приставов, судебных и других уполномоченных органов, государственный регистратор вносит соответствующие записи в ЕГРН. После проведения регистрации ареста или запрещения Росреестр обязан известить об этом правообладателя. В уведомлении обязательно указывается основание для соответствующей регистрации, а также информация об органе, который наложил арест (запрет).

— Мы понимаем, что для многих собственников получить такое известие — это как гром среди ясного неба, особенно, если служба, накладывая арест, не сообщила гражданам о своем решении. И получив от Росреестра бумагу о регистрации ареста, люди начинают искать ответы именно у нас, — добавляет Екатерина Владимировна.

Уведомление об аресте имущества носит информационный характер. Прочитав внимательно текст этого документа, можно понять, что делать дальше и куда обратиться для уточнения возникших вопросов. К примеру, если запрет наложен судебным приставом-исполнителем, в уведомлении указываются реквизиты постановления и наименование подразделения УФССП по Чувашии. В этом подразделении собственнику и следует уточнить, в рамках какого исполнительного производства приняты ограничительные меры.

Если основанием для регистрации ограничения указано определение суда, то, скорее всего, там рассматривается спор по поводу вашей недвижимости либо к вам предъявлены денежные требования. Снять арест или запрет могут только уполномоченные на это органы. Росреестр не относится к их числу. Если принято решение о снятии ареста, судебные приставы также направляют соответствующее решение в Росреестр, а регистратор вносит запись о снятии ареста в базу.

 

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Опубликовано: 26 ноября 2019 г.


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