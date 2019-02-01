За что штрафуют предпринимателей и организации

Конечно же, за допущенные правонарушения, а таковые надзорные органы выявляют в разных сферах деятельности коммерческих и других организаций, индивидуальных предпринимателей.

А несвежую сосиску хотите?

Покупатели не всегда в курсе, какого качество продукты им предлагают в торговых точках, насколько они безопасны. Прокуратура Комсомольского района выяснила, что в магазине «Березка» индивидуальный предприниматель не особо беспокоился на этот счет. В ходе проверки торговых прилавков и витрин установлено, что к реализации была допущена мясная продукция с истекшим сроком годности и с признаками порчи (мясо прессованное, колбаса ливерная, пельмени, сосиски и полукопченые колбасы).

Кроме того, на момент проверки в магазине на реализации находились пищевые продукты и продовольственное сырье без товаросопроводительных документов. Все эти, прямо скажем, неприятные для посетителей магазина открытия арбитражный суд оценил в 30 тысяч рублей штрафа из кармана предпринимателя.

В Яльчикском районе тоже проверили мясную продукцию в организациях торговли и общественного питания, в том числе реализующих ее на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса. И здесь, в селе Яльчики, засветилась «Березка» — на мясной продукции, которая продавалась, не было предусмотренной законом маркировки. А в магазине «ТПС Тоскаевский» реализовывали просроченную мясную продукцию и с признаками порчи. Двух должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафа 10 и 20 тысяч соответственно. Пошло бы только на пользу…

За реализацию контрафактной продукции заплатил штраф индивидуальный предприниматель из Алатырского района. Он продавал в павильоне спортивную обувь с логотипом известной торговой марки, что также выяснилось в ходе прокурорской проверки. По заключению специалистов, эта продукция изготовлена с нарушением требований к ее качеству и является контрафактной, поскольку лицензионного соглашения с правообладателем товарного знака у производителя обуви и продавца не имелось. После рассмотрения административного дела за реализацию товара, «содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака», Арбитражный суд Чувашии оштрафовал предпринимателя на 50 тысяч рублей с конфискацией изъятого товара.

Как дети в лагере отдыхали

А в детском загородном лагере «Янтарный» Алатырская межрайонная прокуратура выявила нарушения санитарного законодательства. И не сказать, чтобы мелкие. Там не были созданы надлежащие условия для соблюдения личной гигиены отдыхающими детьми. К примеру, одна треть умывальников на территории лагеря находилась в неисправном состоянии, а действующие не были обеспечены бумажными одноразовыми полотенцами и мусорными ведрами для них. Кроме того, не подавалась горячая вода к помещениям пищеблока, а также к умывальникам и ногомойкам, нашли неисправности и в системе канализации.

Как отмечает прокуратура, в этом учреждении и раньше выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Директора лагеря наказали штрафом в 10 тысяч рублей именно за повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей.

В поселке Урмары одноименного района прокуратура пресекла нарушения ООО «Водоканал» при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов. Там не убирали прилегающую к полигону ТКО территорию от разлетевшихся с участка отходов, не обеспечивался радиационный контроль принимаемых и размещаемых на полигоне отходов. Кроме того, трое работников «Водоканала», непосредственно работающих на полигоне ТКО, не проходили специальное профессиональное обучение. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления директор предприятия наказан штрафом в 20 тысяч рублей, а предприятие на первый раз отделалось предупреждением.

За многое могут «штрафануть». В Шумерлинском районе предприниматель привлечен к ответственности за повторное уклонение от оформления трудового договора, на этот раз — с продавцом магазина «Жемчужина». Он оштрафован на 30 тысяч рублей. А в Канашском районе организация наказана за неисполнение законных требований следователя. В ходе проведения процессуальной проверки по сообщению о преступлении следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии дважды направлял в адрес генерального директора запрос о представлении заверенных копий документов, необходимых для принятия законного и обоснованного решения по материалу проверки. Но руководитель организации как бы его не слышал.

В итоге «за умышленное невыполнение законных требований следователя» суд оштрафовал юридическое лицо на 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре республики.

Фото vk.com: Поиграем в Роспотребнадзор или в прокуратуру?