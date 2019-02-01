Стартовал прием заявок на конкурсы «Лучший предприниматель Чувашии» и «Открой свое дело»

Республиканский бизнес-инкубатор совместно с Минэкономразвития Чувашии в целях популяризации предпринимательской деятельности, формирования положительного имиджа предпринимателя среди населения в Чувашской Республике объявили прием документов на республиканские конкурсы «Лучший предприниматель Чувашии» и «Открой свое дело».

Конкурс «Лучший предприниматель Чувашии 2019 года» проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике. В конкурсе могут принять участие не только успешные предприятия и предприниматели, но и компании на ранних стадиях своего развития. В рамках конкурса всего 8 номинаций:

1. «Лучшее малое предприятие 2019 года».

2. «Лучшее среднее предприятие 2019 года».

3. «Лучший предприниматель 2019 года».

4. «Лучший социальный проект 2019 года».

5. «Лучшее инновационно-активное предприятие 2019 года».

6. «Лучший сельхозтоваропроизводитель 2019 года».

7. «Женщина в бизнесе».

8. «Успешный старт».

Желающие могут принять участие и попробовать свои силы в нескольких номинациях (до 3-х номинаций).

Конкурс «Открой свое дело» проводится среди молодежи Чувашской Республики в возрасте до 35 лет, имеющих бизнес-идею.

Для участия в конкурсе необходимо представить бизнес-проект, описывающий открытие собственного дела. В рамках данного конкурса оценивается идея проекта (общественная, социально-экономическая значимость для региона), ее продуманность, применение управленческих и производственных инноваций.

Для участия в республиканских конкурсах необходимо собрать пакет документов, указанных в Положениях. Ознакомиться с условиями проведения конкурсов можно на официальном сайте Республиканского бизнес-инкубатора: www.rbi21.ru либо по телефону 8(8352) 499-995.

Победители республиканских конкурсов награждаются дипломами Минэкономразвития Чувашии и ценными призами (денежными сертификатами).

Прием заявок осуществляется до 13 декабря 2019 года.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в Республиканском бизнес-инкубаторе по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б, офис 411.