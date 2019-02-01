Чувашия «пилотирует» в производительности труда

Эффективность — залог успешного бизнеса

В Чебоксарах проходит XV Межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса». Он проводится под эгидой Всемирного дня качества, учрежденного 30 лет назад ООН, и Европейской недели качества.

Это авторитетное мероприятие, на котором обсуждается идеология качества на современном этапе в самых различных отраслях и аспектах. И не случайно именно в Чувашии вот уже в пятнадцатый раз проводится данный форум, отметил президент Сертификационного центра «КОНТСТАНД» Алексей Шалин из Москвы. «В республике ощущается такая целенаправленность развития, которой могут позавидовать другие регионы», — сказал он в своем выступлении. На форум съехались эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и других городов. Свои оценки и предложения по самым различным темам дают и представители наших предприятий и организаций.

Приветствуя гостей, Глава республики Михаил Игнатьев напомнил, что в Чувашии немало предприятий, постоянно смело внедряющих самые современные стандарты качества. Это способствует росту внешнеторгового оборота, в том числе экспорта химических продуктов, продукции пищевой отрасли, машиностроения. Успешно реализуется импортозамещение. Глава привел в пример одно из предприятий республики по производству автоцистерн, где еще недавно 90% комплектующих были из-за рубежа, а сегодня — практически полностью собственного изготовления.

Республика стала «пилотным» участником приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Уже есть первые результаты — предприятия, вступившие в эту программу, демонстрируют ощутимый прирост данного показателя, отметил Глава. В целом же, сказал он, на этой основе можно добиться не менее чем 10-процентного прироста объемов производства. Глава коснулся также взаимоотношений бизнеса и власти. Деловой и инвестиционный климат в регионе на высоком уровне — республика в числе ведущих в России по инвестиционной привлекательности.

Тему роста производительности труда развил руководитель проекта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Антон Горюнов из Москвы. В своем докладе он проанализировал ход реализации проекта на территории Чувашии. Проект стартовал здесь около года назад, пройдя несколько этапов. В том числе обучение экономному и эффективному использованию инструментов, оборудования. Наглядный пример — уже упомянутое выше предприятие. Стоило создать отдельно участок сборки мостов и организовать подачу деталей к началу следующего рабочего дня, как число собранных мостов в месяц увеличилось в четыре с лишним раза. В итоге и зарплата выросла.

Доклад генерального директора ООО «Консалтинговая компания «ДИАСТОЛА» Лидии Небалуевой из Саратова был посвящен качеству и безопасности как пути повышения конкурентных преимуществ. До июня 2021 года предстоит перейти на новые требования в этой сфере. В качестве примера были названы два предприятия пищевой отрасли Чувашии, демонстрирующие самые высокие стандарты. Одно из них в этом году получило сертификат по новой версии ИСО-22000. Второму он вручен накануне проходящего форума.

«Они не просто получили этот документ, но сделали все, чтобы выпускать продукцию высочайшего качества, — подчеркнула эксперт. — В Саратове, к сожалению, нет ни одного предприятия с таким сертификатом». Она также сообщила, что в декабре в Чувашии должен пройти форум рестораторов, где будут обсуждаться вопросы качества и пищевой безопасности.

Алексей Шалин остановился на формировании качества в системе технического регулирования. В его основе — компетентный персонал, к сожалению, не везде оказывающийся на высоте. Эксперт с сожалением отметил утрату былого престижа среднего профессионального образования, которое когда-то было лучшим в мире. Но сейчас каждый технический вуз должен быть совмещен с колледжем. Отмечена также необходимость оптимизации стандартов, которая идет пока неравномерно.

Цифровые технологии дошли и до сельского хозяйства. Генеральный директор ассоциации «ЭлектронАгро» Юрий Ковганич из Санкт-Петербурга посвятил свой доклад этой теме. По его мнению, одним из мерил внедрения «цифры» на селе является то, что беспилотник обследует поля сверху не менее трех раз в месяц. Именно прослеживаемость сельхозпродукции на всех стадиях производства становится одним из слагаемых ее качества.

В конце пленарного заседания Михаил Игнатьев вручил награды лауреатам конкурса на соискание премии Главы республики в области социальной ответственности 2019 года и лауреатам республиканского конкурса «Марка качества Чувашской Республики». Награды также получили победители Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России».

Во второй половине дня на разных площадках прошли круглые столы. В республиканском институте усовершенствования врачей обсуждали инструменты и механизмы повышения качества и доступности оказания медицинской помощи. Среди экспертов были руководитель Регионального центра первичной медико-санитарной помощи Минздрава Чувашии Алексей Федоров, главный врач Городской стоматологической поликлиники Елена Загребаева и другие. На заседании стола по теме качества пищевой продукции выступили начальник ИЛ ФБУ «Чувашский ЦСМ» Татьяна Олигер, заместитель руководителя Россельхознадзора по Чувашии Александр Андреев. Сегодня форум завершит свою работу.

Фото Максима Васильева из архива редакции: Качество кондитерских изделий стремится ввысь.