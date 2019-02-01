В Новом городе открылся участковый пункт полиции

Нежилое помещение для участкового пункта по улице Новогородской в доме 30 площадью 90 квадратных метров приобретено администрацией Чебоксар в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары» и передано в пользование городского УМВД России на безвозмездной основе. Этот участковый пункт полиции стал седьмым на территории обслуживания отдела № 2 и 35-м в Чебоксарах. Обслуживать микрорайон будут два участковых уполномоченных полиции — капитан полиции Алексей Бельский и старший лейтенант полиции Сергей Степанов.

Поздравить жителей микрорайона с очень важным для них событием приехали Глава Чувашии и руководители правоохранительных структур республики. Михаил Игнатьев отметил, что строительство микрорайона было непростым, возведение домов приостанавливалось, застройщики банкротились. Однако общими усилиями удалось реанимировать стройку. Причем строились не только жилые дома, но и современные детские сады, возводится школа на 1600 мест, в 2020 году планируется ввести ее в эксплуатацию.

Постепенно решаются и другие задачи в части социального благополучия жителей микрорайона. «Но самое главное для властей республики — обеспечение охраны правопорядка, общественной безопасности. И вот мы вместе с вами открываем современный, инновационный участковый пункт полиции № 7, с чем я поздравляю и бабушек, и дедушек, и родителей, и детей. С другой стороны, появляется хорошая мотивационная возможность служения Отечеству, охраны общественного порядка, чтобы взаимодействовать со всеми органами государственной власти, муниципальными образованиями по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности».

Руководитель МВД по Чувашии, генерал-майор Виктор Шметков поблагодарил Главу региона и городскую администрацию за то, что предоставили под участковый пункт такое добротное помещение. «Наверное, это по–государственному, — добавил он. — Потому что вам, горожанам, не надо будет ехать куда-то «за тридевять земель» за помощью правоохранителей. Теперь есть участковый пункт, куда вы можете обратиться со своими бедами, проблемами. Глава республики, администрация города предоставили нам хорошую возможность работать именно для вас».

Цифра: Около 10 тысяч человек проживают сегодня в микрорайоне «Новый город»

Конечно же, состоялась экскурсия по участковому пункту, где гостей встречал руководитель участковой службы города Чебоксары Александр Кудрявцев. Для начала в просторном холле, добротно обустроенном для ожидания приема посетителями и с информационными стендами, чтобы люди знали, как написать заявление и прочие бумаги, а также с нормативно-правовыми актами. Здесь же появился стенд с данными о людях, которых разыскивает полиция за совершенные преступления. «Они все отсюда?» — в шутку поинтересовался Михаил Игнатьев, но руководитель МВД вполне серьезно ответил: «Эти люди могут и не проживать в микрорайоне».

Есть в участковом пункте не менее просторное помещение, отведенное для работы общественного совета по профилактике правонарушений, ну и, само собой, служебный кабинет, где горожан будут принимать участковые. Там установлена система видеонаблюдения, благодаря которой можно безошибочно выйти на след правонарушителей и лиц, совершивших тяжкие преступления. Прокурор республики привел пример: он едет в Новочебоксарск, чтобы поддержать государственное обвинение в отношении мужчины, который совершил тяжкое преступление. И именно камеры видеонаблюдения помогли правоохранителям восстановить картину произошедшего и выйти на преступника.

Кстати, в микрорайоне «Новый город» уже установлены 82 камеры видеонаблюдения. Всего здесь планируют внедрить в эту систему порядка 200 камер, поделился планами Александр Кудрявцев.

Фото Олега Мальцева

Теперь есть куда пожаловаться на хулиганов.

Открывшийся в микрорайоне «Новый город» участковый полицейский пункт оснащен современной системой видеонаблюдения.