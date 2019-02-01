Сторожа из уголовника не вышло

Доверия пострадавшего, оставившего возле него велосипед, он не оправдал

Житель Чебоксар, который решил после велосипедной прогулки заглянуть в кафе вместе с приятелем, попросил покараулить велосипед какого-то незнакомца на улице. За труды дал ему бутылку пива, но это не помогло. Через полчаса на улице не было ни «сторожа», ни велосипеда.

На помощь разочарованному в человечестве горожанину пришел экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Чебоксары — Александр Федоров и Денис Королев. Пока один вместе с потерпевшим отсматривал записи с камеры видеонаблюдения кафе, второй отправился проверять ближайшие дворы. Судя по видео, велосипед укатил тот самый прохожий, которому доверился чебоксарец. Его фотографию Александр Федоров скинул на телефон своему напарнику.

Через две минуты от Дениса Королева пришла фотография «угонщика», обнаруженного напарником в подъезде дома по проспекту Тракторостроителей. «Честное лицо», так расположившее к себе хозяина велосипеда, принадлежало ранее неоднократно судимому местному жителю, уже потерявшему счет своим приговорам и срокам. Полгода назад 39-летний мужчина освободился условно-досрочно после очередного отбытия наказания в колонии.

Велосипеда при нем не было, и поначалу подозреваемый ни за что не хотел говорить полицейским, где его спрятал. Но если постовые так оперативно отыскали его самого, то с розыском похищенного у них тоже особых проблем не возникло. Велосипед злоумышленник успел отдать на хранение своему знакомому. В квартире последнего его и изъяли.

По информации начальника следственного отдела ОП № 3 подполковника юстиции Ольги Афанасьевой, задержанному было предъявлено обвинение в тайном хищении чужого имущества (часть 1 статьи 158 УК РФ). Дело направлено в суд.