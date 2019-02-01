В Чебоксарах прошли Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

Праздник молодости и красоты

В минувшие выходные Чебоксары снова стали местом проведения Всероссийских соревнований по фитнес-аэробике, собравших более 1300 спортсменов со всей страны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Чувашии.

Такие зрелищные соревнования красоты и грации проходят в столице республики уже в одиннадцатый раз. И с каждым годом число участников растет — нынче в соревнованиях приняли участие 147 сильнейших команд России. Но, несмотря на жесткую конкуренцию, в активе сборной команды Чувашии по итогам состязаний 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Среди самых юных спортсменов 3-4 лет «золотом» отличилась команда «Малышки» из Комсомольского района, выступившая в номинации «степ-аэробика». А их сверстники из цивильской «Хот Кидс» одержали победу в дисциплине «хип-хоп». В этой же номинации среди спортсменов 5-7 лет не было равных команде «ГномоБитт» из Канаша.

Первое место у новочебоксарского дуэта — Виктории Курчиной и Ксении Битеевой, лучший результат в «спортивной аэробике» показало наше «трио» из того же Новочебоксарска в составе Карины Шашковой, Каролины Поженко и Анны Свиридовой.

В группе спортсменов 11-13 лет первая позиция рейтинга в индивидуальных выступлениях за чебоксарской спортсменкой Дарьей Николаевой. В «дуэтах» первые — представители Новочебоксарска Виктория Степанова и Виктория Репина.

Воспитанники новочебоксарской школы фитнес-аэробики отличились и в «трио». Лучшими стали Анастасия Степанова, Виктория Репина и Анастасия Николаева.

По результатам выступлений среди спортсменов 14-16 лет в копилке сборной Чувашии три золотые награды. В личном зачете победу праздновала Александра Николаева, в «трио» — Злата Егорова, Елизавета Чиликина и Нелли Кириллова, а в «аэробике 5 человек» заслуженное первое место заняла команда «Дрим Тим» из села Комсомольское.

Среди спортсменов старше 17 лет победителем индивидуальных выступлений стала Юлия Тимофеева из Чебоксар.

Сергей Григорьев

Фото cap.ru: Такие массовые соревнования помогают повышать уровень чувашских спортсменов, ведь нам приходится конкурировать с лучшими командами страны, считает президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксана Вербина.