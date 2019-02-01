Дождались двойни, морозов и газа

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ в преддверии Дня матери зарегистрировано рождение «королевской двойни», так называют появившихся вместе на свет мальчика и девочку. Счастливыми родителями стали супруги Квасовы из деревни Вускасы, назвавшие первенцев Ваней и Аней.

В АЛАТЫРЕ прошел традиционный турнир по шашкам на призы газеты «Алатырские вести». Среди участников — школьники, представители трудовых коллективов, ветераны спорта и верные читатели.

В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ идет ремонт дороги у деревни Дятлино. Побывавший недавно на объекте глава администрации Андрей Васильев посетовал, почему работы приостановлены. Подрядчики сослались на дождь и слякоть и пообещали, что продолжат работы, как только «землю «прихватит» мороз». В республике похолодало, так что теперь для задержки нет причин.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ прошел V Республиканский фестиваль лучших народных театров и драматических коллективов «Тамаша». Любой желающий мог посетить постановки. На заключительном шоу ведущие драматические коллективы клубных учреждений Чувашии продемонстрировали самые интересные отрывки из своих спектаклей.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ в жилые дома по улице Октябрьской деревни Тансарино Кульгешского сельского поселения наконец-то пришел газ, что стало возможным благодаря объединению усилий жителей и властей муниципалитета, района и республики. Теперь жителям в предстоящий отопительный сезон уже не придется запасаться ни углем, ни дровами.