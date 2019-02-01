Живи с налогом в ладу — не попадешь в беду

И придерживается социальной ориентации

Ожидается ли расширение налоговой службы? Как осуществляются проверки бизнеса? Что готовит нам фискальное законодательство? Об этом накануне профессионального праздника рассказала руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова.

— Традиционный вопрос — с какими показателями республиканская налоговая служба встречает профессиональный праздник и завершает год?

— В текущем году налоговые органы по Чувашской Республике продолжают развивать положительную динамику налоговых поступлений. За 10 месяцев 2019 года в бюджеты всех уровней поступило более 43 млрд рублей налогов, что на 2,7 млрд рублей, или на 6,7%, больше января — октября 2018 года. Из них:

в федеральный бюджет — 15,9 млрд рублей, или 112%;

в бюджет Чувашской Республики — 22,8 млрд рублей, или 103,4%,

в местные бюджеты — 4,7 млрд рублей, или 105,8%.

На рост показателей повлияла положительная динамика поступлений НДС (112,4%), акцизов (121,4%), единого налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения (115,9%), НДФЛ (104,6%), имущественных налогов (101%).

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды также сохраняют высокие темпы роста. За 10 месяцев 2019 года они увеличились на 3,6 млрд рублей, или на 17,8%, и составили 23,6 млрд рублей.

Позитивная динамика страховых взносов превышает темпы роста заработной платы, которая, по данным статистики, за январь — август 2019 года увеличилась на 8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, что свидетельствует об их эффективном администрировании.

Продолжает совершенствоваться и наша контрольная работа. Число выездных проверок снизилось, при этом поступления по результатам аналитической работы, то есть без проведения проверок, выросли на 13,7%. Вместе со снижением количества проверок уменьшилось и число жалоб по их результатам — на 23,7%.

Достигнутые за десять месяцев 2019 года результаты работы позволили обеспечить поступление налогов и страховых взносов в необходимых объемах, и по итогам года параметры доходов всех бюджетов будут исполнены.

— Как всегда, в праздничном выпуске «Налоговых вестей» — списки отличившихся сотрудников, получивших высокие награды. А как в вашем ведомстве обстоят дела с кадрами? Наверное, текучести практически нет?

— Определенная текучка кадров существует и у нас. Работа налогового инспектора имеет свои трудности. Нужно много уметь, много знать. Не каждому это дано. К тому же есть еще и ряд жестких ограничений и требований в части прохождения государственной гражданской службы. Да и нашу зарплату, что скрывать, большой не назовешь. Поэтому не все вновь устроившиеся у нас задерживаются надолго.

Зато те, кто смог войти в эту колею, считают профессию налоговика своим призванием и ни за что не променяют ее на другую. Коллектив сформирован, имеется костяк, который тянет основную нагрузку.

Но мы рады видеть в своих рядах трудолюбивую, активную и разносторонне развитую молодежь, для нее двери налоговых органов открыты всегда.

— Периодически поднимается вопрос об объединении налоговой службы с таможенной на базе первой. Это действительно скоро произойдет?

— Нужно признать, что идея объединения ведомств не нова. Налоговая и таможенная службы являются крупнейшими администраторами доходов бюджета и имеют много общих задач. Но в данном случае речь не идет об объединении ведомств «в одних стенах». В первую очередь подразумевается интеграция информационных систем обеих служб.

Механизм был запущен еще в 2016 году, работа по интеграции систем идет полным ходом. Ведомства на постоянной основе обмениваются данными своих баз. Кроме того, разрабатывается единый механизм администрирования налоговых и таможенных платежей, который также должен сказаться на повышении доходов бюджета.

— У вас есть плановые показатели по проверкам крупного, малого, микробизнеса?

— Скажу сразу, что плановые показатели по количеству выездных налоговых проверок отсутствуют, также не предусмотрено и проведение проверок в зависимости от категории налогоплательщика.

С 2015 года налоговой службой реализован новый подход по выявлению схем уклонения от налогообложения. Указанная работа проводится с использованием программного продукта АСК НДС-2, позволяющего автоматически сверять поступившие в налоговые органы электронные документы налогоплательщиков и его контрагентов.

Программа позволяет оперативно выявить налоговые правонарушения путем сопоставления сведений о покупках и продажах, установить налоговые разрывы. Результатом работы является самостоятельное уточнение налогоплательщиками своих налоговых обязательств.

Отбор налогоплательщиков для проведения выездных проверок осуществляется путем детального и всестороннего анализа их деятельности, используются данные программных ресурсов. В первую очередь мы обращаем внимание на налогоплательщиков, в отношении которых имеются сведения об их участии в схемах ухода от налогообложения или минимизации налоговых обязательств, а результаты проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности свидетельствуют о предполагаемых фискальных правонарушениях.

Непосредственно выездные налоговые проверки назначаются в случае неустранения самостоятельно налогоплательщиком выявленных расхождений и правонарушений.

Применение риск-ориентированно-го подхода привело к снижению количества выездных налоговых проверок, число которых снижается из года в год. В 2017 году по сравнению с 2016 годом снижение составило 46%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом — 23%, а за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — 29%.

— Всегда лучше предупредить нарушение, чем привлечь виновного к ответственности. Какие превентивные меры, применяемые в отношении не совсем добросовестных представителей бизнеса, зарекомендовали себя самыми действенными?

— Нами обеспечивается проведение работы по информированию налогоплательщиков о выявленных рисках, приглашению их на комиссии в инспекции, где предлагается самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства. В случае их уточнения и уплаты налогов «прошедшие комиссию» не привлекаются к налоговой ответственности и освобождаются от уплаты штрафов.

— В России идет эксперимент по выводу из тени самозанятых. Со следующего года к этому специальному налоговому режиму подключатся сразу почти два десятка новых регионов. Чувашия вошла в их число?

— Напомню, что налог на профессиональный доход в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Минфином России подготовлен проект закона, вносящий изменения в эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Согласно этому проекту с 1 января 2020 года к эксперименту действительно присоединятся 19 новых регионов. Чувашия в их числе не значится. Но следует отметить, что Минфин предлагает с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на все без исключения субъекты федерации.

— Возможны ли злоупотребления в сфере самозанятости? Например, работодатель в целях экономии переведет всех своих штатных работников на данный режим. Как в таких случаях отреагирует налоговая служба?

— Нет, законодатель предусмотрел ряд ограничений, чтобы исключить злоупотребления в сфере самозанятости, давление на работников со стороны работодателей.

В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ объектом налогообложения не являются доходы, полученные физическими лицами по гражданско-правовым договорам при условии, что стороны договора являются работником и работодателем или если ранее эти физические лица были работниками организации и трудовой договор с ними прекращен менее чем 2 года назад.

Имеющиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы информационные ресурсы (программные продукты) позволяют выявить и проанализировать такие ситуации и своевременно среагировать, учитывая, что все операции проводятся в режиме онлайн через мобильное приложение «Мой налог». Кроме того, эти операции накладываются на другие ресурсы, которые имеются у налоговых органов.

Нашей службой в режиме реального времени проводится анализ деятельности плательщиков налога на профессиональный доход: какая сумма выручки, с кем они взаимодействуют, чтобы понимать, как выстраиваются взаимоотношения налогоплательщика с контрагентами (концентрация налогоплательщиков вокруг определенных юридических лиц); выплата вознаграждения 2 раза в месяц (зарплата от бывших работодателей) и прочее.

Таким образом, когда бывший работник организации зарегистрирован в качестве самозанятого, с дохода указанного гражданина, полученного от данной организации, удерживается налог на доходы физических лиц и начисляются страховые взносы в соответствии с общим режимом налогообложения до истечения 2 лет с момента увольнения.

— Как идет в республике работа по выявлению неформальной занятости? Каковы результаты, заметно ли отражается это на бюджете Чувашии?

— Работа без официального оформления трудовых отношений лишает работника предусмотренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций, а также возможности полноценной защиты трудовых и связанных с ними социальных прав. Одновременно бюджет и внебюджетные фонды недополучают доходы в виде налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

В администрациях муниципальных образований районов и городов Чувашской Республики, при министерствах и ведомствах, а также при Главе Чувашской Республики созданы межведомственные комиссии по вопросам повышения доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики, своевременности и полноты выплаты заработной платы.

В январе — сентябре нынешнего года налоговыми органами как самостоятельно, так и совместно с другими заинтересованными ведомствами проведено 1052 заседания комиссий. На них заслушано 4664 работодателя, скрывающих трудовые отношения либо выплачивающих заработную плату ниже минимального размера, прожиточного и среднеотраслевого уровня.

В результате проведенной работы 2904 работодателя повысили зарплату, 262 налогоплательщика уточнили свои налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и по страховым взносам.

Дополнительно в бюджет Чувашской Республики поступил налог на доходы физических лиц в сумме 55,1 млн рублей, в государственные внебюджетные фонды перечислено страховых взносов в сумме 228,8 млн рублей.

Также для сбора и укрепления доказательной базы налоговыми органами Чувашской Республики регулярно проводятся осмотры мест осуществления деятельности налогоплательщиков совместно с муниципальными служащими с привлечением сотрудников МВД и органов прокуратуры. За 9 месяцев 2019 года оперативными рейдами охвачено 2672 субъекта предпринимательства. В 953 случаях выявлены нарушения законодательства по различным основаниям. В итоге 162 работодателя заключили трудовые договоры со своими работниками или повысили заработную плату, 220 налоговых агентов представили расчеты по форме 6-НДФЛ, 97 плательщиков представили расчеты по страховым взносам, 7 физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

— Какие налоговые новшества ожидают нас в 2020 году?

— Изменений в налоговом законодательстве в следующем году произойдет немало. Остановлюсь на некоторых. Так, медицинские и образовательные организации смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль бессрочно. Согласно же действующим сейчас правилам такие организации могли использовать льготу только до 1 января 2020 года.

У граждан появится новая льгота при продаже единственного жилья. Если физическое лицо в следующем году продаст единственное жилье, которым владело не менее трех лет, то платить НДФЛ с полученных доходов не придется. Льгота также действует, если гражданин продал один объект недвижимости и купил другой. При этом должно выполняться условие, что новый объект приобрели в течение 90 дней до того, как по старому объекту зарегистрировали переход права собственности к покупателю.

С 2020 года меняется предельная сумма доходов, при которой плательщики единого сельскохозяйственного налога могут получить освобождение от НДС. Организации и предприниматели, находящиеся на данном режиме налогообложения, вправе получить освобождение от НДС, если доходы за 2019 год не превысили 90 млн рублей. В этом году они могли не платить НДС, если их доходы за 2018 год сохранялись в пределах 100 млн рублей.

Произойдут определенные изменения по лимитам для представителей бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения. Сами лимиты в 2020 году останутся прежними. Доходы упрощенцев не должны превышать 150 млн рублей в год, а средняя численность не должна быть больше 100 человек. Однако, если доходы превысят лимит не более чем на 50 млн рублей, а численность — не более чем на 30 человек, право на УСН сохранится. Но в этом случае упрощенцы будут применять повышенные ставки по налогу — 8% вместо 6 при системе «доходы» или 20% вместо 15 при системе «доходы минус расходы».

C 2020 года вводится запрет на применение единого налога на вмененный доход при продаже лекарственных препаратов, обуви и одежды, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Также со следующего года появится новый налоговый режим для упрощенцев, которые применяют онлайн-кассы. Эта категория налогоплательщиков не будет подавать декларации по упрощенной системе налогообложения. При этом все доходы они должны будут пробивать на кассовых аппаратах.

Кроме того, со следующего года для организаций отменят декларации по транспортному и земельному налогам. Налоговики исчислят данные налоги организациям сами, а льготы будут предоставляться в заявительном порядке.

Эти и другие изменения налогового законодательства мы будем обязательно проговаривать на наших семинарах и встречах с налогоплательщиками. Поэтому рекомендую всем отслеживать проведение инспекциями семинаров и принимать в них активное участие.

— Какие основные задачи ставят перед собой налоговики Чувашии на следующий год?

— На первом месте для налоговых органов по-прежнему остаются задачи обеспечения доходов бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, повышение качества налогового администрирования и снижение задолженности по налогам и страховым взносам.

Нужно отметить, что следующий год для нас особенный, поскольку будем отмечать юбилей — 30 лет образования налоговой службы. Это не только праздник для нас, но и большая ответственность. Свой юбилей мы должны встретить достойно, с хорошими показателями.