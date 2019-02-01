С наградой!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Медалью Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени награждена Васильева Валентина Васильевна — заместитель руководителя Управления ФНС России по Чувашской Республике

Знаком отличия «Почетный работник ФНС России» награждена Поликарпова Надежда Георгиевна — начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Чувашской Республике

Знаком отличия «Отличник ФНС России» награждена Артемьева Алена Васильевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике

Почетной грамотой ФНС России награждены
Васильева Марина Владимировна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике
Кириллова Маргарита Николаевна — ведущий специалист-эксперт Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике
Яковлева Зинаида Григорьевна — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 7 по Чувашской Республике

Благодарность руководителя ФНС России объявлена Блинову Сергею Вяче-славичу — заместителю начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике
Ильину Дмитрию Валерьевичу — старшему государственному налоговому инспектору ИФНС России по г.?Новочебоксарску Чувашской Республики
Поляниной Елене Николаевне — заместителю начальника ИФНС России по г. Чебоксары
Сорокиной Елене Владимировне — заместителю руководителя УФНС России по Чувашской Республике

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены
Аксакова Елена Викторовна — заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Чувашской Республике
Гунина Елена Николаевна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Рес-публике

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики награждены
Санзяпова Ремзия Халиулловна — заместитель начальника отдела ИФНС России по г. Чебоксары
Скворцов Дмитрий Семенович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике

Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики объявлена
Шибаевой Марине Анатольевне — заместителю начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 8 по Чувашской Республике
Ямалиевой Эльвире Вагизовне — заместителю начальника отдела ИФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской Республики

Благодарность главного федерального инспектора по Чувашской Республике объявлена
Евлампьеву Юрию Александровичу — начальнику отдела УФНС России по Чувашской Республике
Николаеву Юрию Алексеевичу — начальнику отдела УФНС России по Чувашской Республике
Москалевой Елене Геннадьевне — заместителю начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 1 по Чувашской Республике

Почетной грамотой Министерства финансов Чувашской Республики награждены
Галкина Ирина Николаевна — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике
Иванова Светлана Геннадьевна — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике
Спиридонов Владимир Анатольевич — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 3 по Чувашской Республике
Чапрасова Елена Валерьевна — государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике

Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.

Опубликовано: 21 ноября 2019 г.


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