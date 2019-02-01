С наградой!

Медалью Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени награждена Васильева Валентина Васильевна — заместитель руководителя Управления ФНС России по Чувашской Республике

Знаком отличия «Почетный работник ФНС России» награждена Поликарпова Надежда Георгиевна — начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Чувашской Республике

Знаком отличия «Отличник ФНС России» награждена Артемьева Алена Васильевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике

Почетной грамотой ФНС России награждены

Васильева Марина Владимировна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике

Кириллова Маргарита Николаевна — ведущий специалист-эксперт Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике

Яковлева Зинаида Григорьевна — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 7 по Чувашской Республике

Благодарность руководителя ФНС России объявлена Блинову Сергею Вяче-славичу — заместителю начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике

Ильину Дмитрию Валерьевичу — старшему государственному налоговому инспектору ИФНС России по г.?Новочебоксарску Чувашской Республики

Поляниной Елене Николаевне — заместителю начальника ИФНС России по г. Чебоксары

Сорокиной Елене Владимировне — заместителю руководителя УФНС России по Чувашской Республике

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены

Аксакова Елена Викторовна — заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Чувашской Республике

Гунина Елена Николаевна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Рес-публике

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики награждены

Санзяпова Ремзия Халиулловна — заместитель начальника отдела ИФНС России по г. Чебоксары

Скворцов Дмитрий Семенович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике

Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики объявлена

Шибаевой Марине Анатольевне — заместителю начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 8 по Чувашской Республике

Ямалиевой Эльвире Вагизовне — заместителю начальника отдела ИФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской Республики

Благодарность главного федерального инспектора по Чувашской Республике объявлена

Евлампьеву Юрию Александровичу — начальнику отдела УФНС России по Чувашской Республике

Николаеву Юрию Алексеевичу — начальнику отдела УФНС России по Чувашской Республике

Москалевой Елене Геннадьевне — заместителю начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 1 по Чувашской Республике

Почетной грамотой Министерства финансов Чувашской Республики награждены

Галкина Ирина Николаевна — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике

Иванова Светлана Геннадьевна — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике

Спиридонов Владимир Анатольевич — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 3 по Чувашской Республике

Чапрасова Елена Валерьевна — государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике

Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.