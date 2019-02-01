Время платить имущественные налоги

Рассчитаемся с казной до понедельника

Совсем немного осталось до 1 декабря — конечного срока уплаты гражданами имущественных налогов за принадлежащую им недвижимость, землю и транспорт. Но так как нынче эта дата выпадает на выходной, прием платежей продлен до понедельника, 2 декабря.

Расчет по налогам осуществляется на основании направленного налоговыми инспекциями уведомления. Всего гражданам направлено чуть более 680 тыс. налоговых уведомлений, в том числе 573 тыс. через отделения почтовой связи в бумажном виде и примерно 107 тыс. доведены через «личный кабинет» налогоплательщика в электронном виде. Как и раньше, бумажные налоговые уведомления в адрес налогоплательщиков были направлены по почте заказными письмами из филиала ФКУ «Налог — Сервис» ФНС России в Нижегородской области.

По сложившейся практике, всем, подключившимся к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговые уведомления по почте не направляются, они получают их только в электронной форме.

Ни в какой форме не направлялись уведомления гражданам, чья общая сумма исчисленных налогов не превысила 100 рублей. Они получат их в последующие годы, когда эта сумма превысит указанный размер или минует трехлетний срок, за который налоги должны быть исчислены.

Уведомления не направляются также в случаях, когда владельцам объектов недвижимости, транспортных средств, земельных участков предоставлена льгота или вычет по уплате налогов за указанное имущество.

В случае неполучения уведомления всеми остальными категориями налогоплательщиков либо несогласия с объектами налогообложения, выставленной суммой и другими данными, содержащимися в налоговом уведомлении, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию по выбору гражданина — по месту жительства, нахождения имущества, в ближайшую на пути к работе…

Налоговое уведомление содержит информацию обо всех объектах недвижимости, транспортных средствах и земельных участках, находящихся в собственности гражданина на территории Российской Федерации. Но по сравнению с прошлым годом уведомления претерпели изменения. Так, теперь они будут содержать только данные об имуществе граждан, за которое необходимо уплачивать налог. Сведения об объектах, в отношении которых предоставлена льгота, с этого года не отражаются. Впервые в налоговом уведомлении указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, но при этом квитанция на их уплату, как раньше, к уведомлению не прикладывается.

В нынешнем году действует измененный порядок получения льгот по имущественным налогам такими гражданами, как пенсионеры, инвалиды, многодетные, лица предпенсионного возраста. Предоставление им льгот происходит автоматически, на основании имеющихся у налоговых органов сведений, то есть без написания заявлений и походов по инстанциям для сбора каких-то подтверждающих документов. Впрочем, если налогоплательщик хочет что-то конкретизировать, то он может направить в налоговую инспекцию заявление о представлении налоговой льготы по установленной форме, приложив (по желанию) документы, подтверждающие право на льготы.

НА ЗАМЕТКУ С 2019 года заработала новая норма, которая касается запрета на перерасчет местных налогов. Она действует для добросовестных налогоплательщиков, у которых нет долгов по налогу на землю и имущество. «Если человек получил налоговое уведомление для уплаты земельного налога или налога на имущество и оплатил его вовремя, перерасчет этого налога в большую сторону в связи с какими-то новыми обстоятельствами налоговиками проводиться не будет. Эта норма стимулирует своевременную уплату налога добросовестными налогоплательщиками», — подчеркнул начальник управления налогообложения имущества Федеральной налоговой службы России Алексей Лащёнов в беседе с корреспондентом «Российской газеты».

Изменился и порядок расчета сумм имущественных налогов. Так, по итогам 2018 года не надо платить налог за полностью разрушенные строения. Освобождение будет предоставляться с месяца их уничтожения (гибели, разрушения), независимо от даты регистрации прекращения права на них в регистрирующем органе. Для получения налогового освобождения владельцам просто нужно представить соответствующее заявление в любую налоговую инспекцию по своему выбору. К указанному заявлению гражданин может приложить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения недвижимости, но это не обязательно. В случае чего налоговики сами запросят необходимую информацию у уполномоченных органов и лиц, располагающих такими сведениями.

Кроме того, теперь не взимается налог за угнанные транспортные средства, розыск которых прекращен, но машины не возвращены владельцам. А до 2019 года за них приходилось проплачивать налоги в полном объеме, что вызывало обоснованное возмущение владельцев. Как так, платить за то, чего нет? И вот данное несоответствие устранено, теперь налоги будут уплачиваться только за транспортные средства, фактически находящиеся во владении их собственника.

Сведения же о возврате транспортного средства, находящегося в розыске, представляются в налоговые органы либо владельцем в виде документа от уполномоченных правоохранительных органов, ведущих или инициировавших розыск, либо, без участия владельца, в рамках информационного обмена, предусмотренного Налоговым кодексом.

Еще одно новшество, которое нынче ощутят граждане — ограничение роста суммы налога на имущество физических лиц и земельного налога. Эта мера призвана снизить для граждан ежегодную фискальную нагрузку в виде платежей за недвижимое имущество. Платежи за землю и объекты недвижимости не могут расти более чем на 10 процентов к сумме, которая была уплачена за это же имущество в предшествующем году. Вот как это выглядит на практике. Если сумма налога за 2018 год (ее налоговая рассчитала в текущем году) превышает сумму платежа за 2017 год больше, чем на 10 процентов, то к уплате предъявят налог за 2017 год плюс «ограничительные»10 процентов.

Эта преференция не будет применяться при расчете налога за земельные участки, предоставленные гражданам для жилищного строительства, в случае несвоевременной их застройки. За такие земли их владельцам налог придется платить без десятипроцентного ограничения. Данный порядок расчета не применяется в отношении объектов недвижимости, включенных в Перечень коммерческой недвижимости, по которым сумма налога рассчитывается по особым правилам.

Уместно коснуться изменений, произошедших в налоговом законодательстве в 2019 году. Их перечень обширен, полное описание займет не одну страницу. Вот лишь наиболее значимые.

В этом году расширился перечень «федеральных» льготников, которые могут уменьшить свои налоговые платежи за землю и недвижимость. В частности, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставляются дополнительные налоговые вычеты. Для них уменьшается земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. метров площади одного участка, а также налог на имущество — на кадастровую стоимость 5 кв. метров площади квартиры или комнаты, 7 кв. м площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта льгота будет действовать одновременно с другой. Начиная с расчета налога на имущество за 2016 год на территории Чувашии стали применятся налоговые послабления для всех владельцев жилых помещений (в том числе и для многодетных), независимо от того, относятся они к льготникам или нет: не облагаются налогом 20 кв. метров квартиры, 10 кв. метров комнаты и 50 кв. метров жилого дома. Так что граждане, относящиеся к категории многодетных, с этого года дополнительно получают вычет еще и за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Та же история с земельными участками. Любой участок (но только один), расположенный на территории России, имеющий площадь 6 соток не облагается налогом. Например, если в собственности у многодетного папы 10 соток земли, то 6 из них в налоговое уведомление не попадают. Земельный налог будет исчислен в отношении только четырех соток.

А за остальные участки, при их наличии, земельный налог придется внести в полном объеме. То же касается жилых домов, квартир и комнат. Если их несколько, то под льготу автоматически попадает один, причем самый дорогой объект. За прочее имущество, как то гараж, сарай, кладовка и т.д., налог уплачивается, независимо от их количества.

С нынешнего года появилась еще одна льготная группа граждан — так называемые предпенсионеры, которым льгота по уплате налогов за недвижимое имущество будет предоставляться не по факту получения ими пенсии, а при возникновении условий, необходимых для ее назначения действовавших до нынешнего года. То есть послабления по уплате налогов будут получать не в связи с выходом на пенсию, в частности, по старости, а при достижении соответствующего возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет). Следует отметить, что предпенсионеры находятся на одинаковом льготном положении с гражданами, которые уже стали пенсионерами. Таким образом, до узаконенного выхода на пенсию они не будут платить налог за свой дом, квартиру, гараж, частично за земельный участок. Льготу по налогам предпенсионерам предоставят с 2020 года, при расчете имущественных платежей за 2019 год.

А вот меры, применяемые к уклонистам, остаются неизменными уже давно. При неуплате имущественных налогов в срок автоматически будут начисляться пени (нынче — с 3 декабря). Должнику направят требование об уплате недоимки по налогу и пеней.

Если он продолжит игнорировать обязанности налогоплательщика, инспекция обратится в суд с заявлением о взыскании с должника выставленных сумм. Обычно судебные приставы взыскивают их за счет денежных средств на банковских счетах, заработной платы и иных регулярных выплат, а также имущества граждан. Кроме того, может быть наложен запрет на выезд должника за границу.

Своевременная уплата имущественных налогов — это вклад каждого неравнодушного гражданина в развитие нашей республики. Ведь эти деньги полностью поступают в региональную казну, бюджеты городов и сельских поселений Чувашии, а оттуда направляются на строительство дорог, школ, больниц, детских садов и в другие важные сферы жизнеобеспечения.

Иван Александров

Фото: По состоянию на 14 ноября в республиканский бюджет от физических лиц поступило свыше 828 млн рублей имущественных налогов.