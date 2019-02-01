Начинающим предпринимателям помогут открыть свое дело, действующим — расширить

От бизнес-идеи до мастер-класса

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Чувашии стартовал региональный проект «Популяризация предпринимательства». Он направлен на поддержку начинающих или активных молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет.

Для участников проекта организовано обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, в том числе помощь в выборе бизнес-идеи, формировании бизнес-плана, развитии личностных качеств. Все слушатели получат возможность поучаствовать в конкурсах, деловых играх, принять участие в различных форумах и конференциях на бесплатной основе. Начинающие предприниматели смогут получить поддержку и изучить опыт ведущих, успешных представителей бизнес-сообщества региона.

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию и тестирование на выявление предрасположенности к ведению предпринимательской деятельности. Участие в проекте бесплатное!

Также Республиканский бизнес-инкубатор приглашает действующих предпринимателей принять участие в бесплатном образовательном тренинге «Школа предпринимательства» по программе обучения АО «Корпорация «МСП» (г. Москва), который состоится с 2 по 6 декабря 2019 года. Образовательная программа нацелена на обучение действующих предпринимателей, желающих развить или перепрофилировать свой бизнес, усовершенствовать навыки управления предприятием, улучшить финансовые и производственные показатели бизнеса.

Для участия в тренинге необходимо направить заполненную форму заявки на электронную почту opp5@rbi21.ru и ли обратится по телефону +7(8352) 499-995.

По окончанию всего курса выдается сертификат о прохождении обучения.

Подробную информацию о проекте можно получить в Республиканском бизнес-инкубаторе

адрес: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 12Б, оф.411

телефон: 8 (8352) 499-995

сайт: www.rbi21.ru

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Александра Григорьева