Как «выращивать» бизнес

Руководитель Республиканского бизнес-инкубатора Василий Викторов принял участие во Всемирном саммите бизнес-инкубаторов и акселераторов, состоявшемся на территории государства Катар в городе Доха.

Саммит посетили представители частных и государственных бизнес-инкубаторов и акселераторов из более 50 стран. Его участники обсудили на панельных дискуссиях, воркшопах и круглых столах лучшие практики поддержки стартап-проектов, как построить успешную инновационную экосистему в регионе для технологичного бизнеса, тренды и технологии будущего. Также в рамках саммита ознакомились с инновационной экосистемой Катара. Василий Викторов провел встречи с представителями различных структур инновационный системы из Китая, Канады, США, Индии, Швеции и Польши.