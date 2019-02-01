Центробанк лишил лицензий иркутский и дагестанский банки

Вслед за «Чувашкредитпромбанком» Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Кредитинвест» (Республика Дагестан), сообщает газета «КоммерсантЪ».

Основания лишения разрешительного документа схожи с теми, по которым отозвали их у ЧКПБ. По данным Банка России, «Кредитинвест» представлял в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Помимо этого банк проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Ранее, 1 ноября, лицензии ЦБ также лишился иркутский Гринкомбанк.