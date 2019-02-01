«ЧГУ-Атланта» вышла на первое место Восточного дивизиона Студенческой суперлиги России

Вчера состоялся матч шестого тура женской баскетбольной Студенческой суперлиги АСБ России. В спорткомплексе #ЧувГУ нашей команде противостояли действующие чемпионки страны — команда Колледжа Олимпийского резерва из Пермского края. За 8 минут до финальной сирены счет оставался равным — 61:61, но рывок в середине последней четверти позволил команде Чувашского госуниверситета одержать нервную, но очень нужную победу. Матч закончился со счетом 86:80 в пользу #ЧувГУ.

Команда нашего вуза вышла на первое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Сегодня в 17 часов в спорткомплексе #ЧувГУ состоится второй матч серии, после чего возможность увидеть игры «ЧГУ-Атланты» в Чебоксарах появится только перед Новым годом. Поэтому не упусти возможность прийти на матч любимой команды или посмотреть прямую трансляцию игры в нашей группе «ВКонтакте» или на сайте университета. Вход свободный.

Добавим, что в составе пермской команды выступает самый результативный игрок в истории Ассоциации студенческого баскетбола России Полина Матушкина, набравшая в матче 54 очка. Впрочем, за «КОР ПК» отличались только 4 игрока, в то время как за команду #ЧувГУ забрасывали почти все игроки, на счету пяти из которых больше 10 очков. В их числе центровой команды Анна Чубарова, добавившая к 16 очкам 8 подборов и 2 блокшота.

Фото Максима Васильева