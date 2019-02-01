В Чувашии пройдет фестиваль «Первозданная Россия»

С 25 по 29 ноября состоится один из самых интересных фестивалей, посвященных дикой природе страны — «Первозданная Россия».

В Чувашии он будет проходить в пятый раз.

Организаторами фестиваля экологического кино выступают Совет Федерации России и Русское географическое общество. Партнером кинофорума в Чувашии является Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации.

Впервые фестиваль прошел в Чувашии в 2015 году. Тогда же организаторы решили проводить его здесь каждую осень. Фильмы будут показывать 5 дней одновременно на 43 площадках по всей республике. Это будут лучшие ленты-участники VI Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» — «Разумный кинематограф», который прошел в начале нынешнего года в Москве. А именно — российские документальные фильмы, снятые известными режиссерами-документалистами Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Махачкалы, которые познакомят зрителей с удивительным миром природы.