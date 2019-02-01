18 ноября в Чебоксарах состоится встреча с Захаром Прилепиным

Писатель и общественный деятель, журналист и телеведущий, актер и музыкант, лауреат литературных премий, в числе которых «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна», премия Правительства РФ в области культуры — все это Захар Прилепин. 18 ноября в Национальной библиотеке состоится его творческий вечер.

Его произведения переведены на 25 языков. Прилепин — автор не только художественных произведений, но и публицистических, литературоведческих, биографических. Это «Патология», «Санькя», «Грех», «Обитель», «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы» и многие другие. По его прозе поставлены спектакли в России, Германии, Италии, сняты художественные фильмы. Совсем недавно вышел новый роман Захара Прилепина о Донбассе — «Некоторые не попадут в ад», вызвавший много споров. А сейчас готовится к презентации одна из самых больших и подробных биографий в серии ЖЗЛ — Сергея Есенина.

Встреча с Захаром Прилепиным состоится в актовом зале библиотеки. Заявленное время — с 18 до 21 часа. Вход — свободный.