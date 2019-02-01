В Чувашии предпринимателям помогут приобрести либо взять в аренду недвижимость

Речь идет о возможности подобрать объекты недвижимости, льготной аренде недвижимости и предоставлении преимущественного права на выкуп арендуемой недвижимости.

В Чувашии утвержден перечень государственного имущества республики для предоставления его во владение, а также в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру.

При расчете установлен льготный коэффициент поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по корректирующему коэффициенту к рыночному размеру арендной платы коэффициент будет равен 0,9 (Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2011 года «О порядке определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Чувашской Республики»).

По вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо обращаться в Минюст Чувашии.

Ознакомиться с данными объектами можно на сайте Минюста Чувашии в баннере «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

КСТАТИ Для малых и средних компаний, размещающихся в бизнес-инкубаторах, технопарках плата устанавливается в первый год аренды в размере 40%, во второй год — 60%, в третий год — 100%.

Владимир Львов