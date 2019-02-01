За этот год в Управление Росреестра по Чувашии поступило 138 жалоб на арбитражных управляющих

Арбитражные управляющие рискуют заплатить за свой непрофессионализм

За девять месяцев нынешнего года в Управление Росреестра по Чувашии поступило 138 обращений граждан и юридических лиц о нарушениях арбитражными управляющими законодательства о несостоятельности (банкротстве).

К сделкам должника подошли беспечно

Несколько десятков управляющих за неправомерные действия при банкротстве суд уже наказал, рассмотрев 46 административных дел из 57, направленных туда управлением Росреестра.

В частности, один из них дисквалифицирован, на 18 арбитражных управляющих наложены административные штрафы на общую сумму более 434 тысяч рублей, другим объявлены предупреждения. По остальным заявлениям управления Росреестра решения пока не приняты.

Справка «СЧ» За 9 месяцев 2019 года за неправомерные действия при проведении процедур банкротства граждан в отношении 14 арбитражных управляющих составлены протоколы об административном правонарушении, двое из них были дисквалифицированы.

Одним из новых оснований для привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности в нынешнем году явилось их бездействие по оспариванию сделок должника. Так, конкурсные управляющие ЗАО «НПП «Силовое электрооборудование» были оштрафованы (на 25 тыс. рублей каждый) за создание видимости обжалования сделок должника, причинивших крупный ущерб его платежеспособности, конкурсная масса могла быть увеличена на 11 млн рублей.

К примеру, арбитражные управляющие несвоевременно подали исковые заявления об оспаривании этих сделок, при этом заявления поданы с нарушением правил подсудности, рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. Требования суда об исправлении нарушений процессуального характера управляющие не устранили. Из-за такого бездействия был пропущен срок исковой давности для оспаривания сделок должника.

Кстати, после признания указанных действий (бездействия) неправомерными и привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности у кредиторов есть право взыскать с них сумму убытков, причиненных должнику. В России случаи взыскания с арбитражных управляющих убытков в последние годы стали распространенными, что стимулирует антикризисных менеджеров добросовестно исполнять свои обязанности.

Непростое личное банкротство

Управление Росреестра также ведет надзор за арбитражными и финансовыми управляющими, которые задействованы в делах о банкротстве граждан (закон работает уже четыре года). На октябрь нынешнего года в Чувашии в процедуре банкротства находятся 524 гражданина.

Судя по делам, основной причиной банкротства граждан являются долги перед кредитными организациями и налоговой службой. Гражданин может быть признан банкротом, если требования к нему составляют не менее 500 тысяч рублей при просроченных сроках платежей в три месяца.

Инициаторами банкротства гражданина могут быть как он сам, так и кредиторы, банки или территориальный орган налоговой службы. На вопрос, в больших ли долгах «зависают» претенденты на банкротство, Карпеева привела пример: «У нас есть должник с долгом в 148 млн рублей, это самый тяжелый случай по ипотечным кредитам».

А вообще Екатерина Карпеева советует желающим избавиться от долгов через личное банкротство особо не рассчитывать на легкий путь проститься с ними. На самом деле процедура такого банкротства очень жесткая. Она полностью ограничивает распоряжение своим имуществом, деньгами, в том числе зарплатой. Нельзя полагаться на то, что единственную квартиру, где живет должник, не отнимут. Если под нее выдавались кредитные средства, то она также будет продана, как и все остальное имущество гражданина.

Кроме того, арбитражные управляющие в связи с законодательными нормами сами оценивают квартиру должника, и ее стоимость, как правило, обозначается ниже рыночной. Так что к процедуре банкротства можно приступать, когда все другие возможности исчерпаны, полагает Екатерина Карпеева.

Фото logosinfo.ru: Основная причина банкротства граждан — долги перед кредитными организациями и налоговой службой.