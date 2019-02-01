«Букету Чувашии» исполняется 45 лет

Главное — довольный потребитель

Почти полувековой юбилей, 45-летие компании, готовится отмечать на днях АО «Букет Чувашии».

«Квас — что надо!», «Не меняйте рецептуру!», «Где вашу продукцию можно купить в Норильске?» — эти и другие восторженные отзывы потребителей, как и прежде, можно найти на сайте предприятия. Каждый покупатель может без труда выбрать что-то свое среди богатого ассортимента квасов натурального брожения, безалкогольных и других видов напитков, питьевых и минеральных вод. Производят здесь также ячменный и ржаной солод, концентрат квасного сусла.

Как и положено организациям с богатой историей, в «Букете Чувашии» хранят традиции, стараются лишь расширять линейку продукции и очень щепетильно относятся к ее качеству. На официальном сайте есть целый раздел об истории предприятия, изначально — Чебоксарского пивоваренного завода, золотыми буквами в нее вписаны фамилии ветеранов производства — первого директора В.П. Репина, главного инженера С.С. Егорова, старшего инженера-строителя В.А. Чугунова, главного механика В.И. Миллина…

Здесь же можно проследить, как появилась первая безалкогольная продукция, менялось оборудование, открывались новые цеха и логистический центр. «Не сравнить то, как мы работали еще десяток лет назад (хотя и тогда было хорошо), с тем, что в цехах сегодня», — отмечает бывшая работница предприятия Любовь Малахова, рассказывая о произошедшей в последние годы полной реконструкции внутреннего содержания цехов от стен и полов до современнейшего производства, оснащенного компьютерным оборудованием. И действительно, на производство сегодня не грех пригласить в качестве гостей как экспертов отрасли, так и ветеранов и школьников (дети — частые посетители экскурсий).

Все прошедшие десятилетия потребители делали свой выбор в пользу «Букета Чувашии». Продукция предприятия и сегодня любима людьми: в особом почете минеральная вода из своего источника, а также квас, например, «Домашний» и «Хлебный», эти виды выпускаются с 2007 года и уже стали классикой. По достоинству оценивают напитки, воду, квас и на всевозможных выставках и форумах. Как с всероссийских, так и с международных конкурсов «Букет Чувашии» регулярно привозит дипломы и медали за качество. В копилке бренда — уже около ста медалей международного масштаба.

Сорок пять лет — не повод останавливаться в развитии и почивать на лаврах. Это лишь причина для дальнейшей работы над вкусовыми и качественными характеристиками производимой продукции, считают работники АО «Букет Чувашии». Все для того, чтобы был доволен главный эксперт — потребитель. Для которого все делалось сорок пять лет назад и для которого все делается сегодня.