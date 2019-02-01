Бюджет закаляет характер

И придерживается социальной ориентации

Что самое важное в призвании финансиста? Конечно, высокий профессионализм, способность анализировать. Но прежде всего — характер. Требуется непоколебимая выдержка, устойчивость перед огромным давлением в стрессовых ситуациях. Ведь нередко финансисты вынуждены принимать рискованные решения. И невозможно не испытывать стресс, когда от твоего решения зависит благосостояние сотен тысяч людей, если речь идет о «главном финансисте» целой республики, каковым является Светлана Енилина. Но можно научиться, не поддаваясь эмоциям, собрав волю в кулак, идти к намеченной цели.

— Светлана Александровна, вас называют «железной леди» республиканского правительства. Ваша жесткость — в чем она проявляется?

— Я бы не стала называть это «жесткостью». Скорее — твердость, настойчивость, требовательность, упорство. В силу профессии и занимаемой должности мне приходится проявлять такие черты характера. Но, согласитесь, когда на тебе лежит ответственность за миллиарды бюджетных средств, справиться без этих качеств невозможно. Когда руководством страны и региона ставятся определенные цели, напрямую влияющие на благосостояние республики и ее жителей, делать поблажки кому-либо я не имею права.

Вот в сентябре этого года вышел Указ Главы Чувашии № 118 о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения. На его реализацию в бюджете следующего года предусмотрено 3,4 млрд рублей. Это огромные деньги, которые пойдут на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, на программу по улучшению качества питьевой воды. Если бы не твердая бюджетная политика, мы не смогли бы достичь той сбалансированности, устойчивости и маневренности республиканского бюджета, которые позволяют нам принимать столь важные решения. Мы просто не смогли бы обеспечить такие расходы.

— Работа над выполнением указа началась?

— Да, мы уже с министерствами определились, какие документы, к какому сроку необходимо подготовить. К примеру, согласно дорожным картам, уже в декабре должны быть готовы все нормативные акты и подписаны соглашения с муниципальными образованиями. Если и муниципалитеты будут все делать своевременно, то с 1 января следующего года можно будет начать реализацию первых мероприятий. При этом, учитывая возможные риски, мы допускаем некоторое смещение сроков, определяя крайний месяц для объявления конкурсов — февраль, а для заключения договоров подряда — март. К этим срокам мы будем настойчиво и методично подталкивать региональные и муниципальные власти.

— Нет ли каких-либо причин, которые могли бы осложнить выполнение указа?

— Сложность у нас каждый год одна и та же. Переходящая, можно сказать. Это контракты, предполагающие строительство и ремонт объектов недвижимости. Со своей стороны мы стараемся держать этот вопрос на контроле: делаем постоянный мониторинг заключения и исполнения контрактов, оказываем посильную методическую и организационную помощь отраслевым ведомствам. Находимся в постоянном режиме «кнута», так сказать. В обозначенном Указе Главы Чувашии № 118 большая сумма — 510 млн рублей — направляется на капитальный ремонт школ, имеющих 50 и более процентов износа.

Срок проведения ремонтных работ в образовательных организациях строго ограничен летними каникулами. Поэтому к составлению «закупочной» документации и заключению договоров с исполнителями работ нужно будет отнестись особенно скрупулезно. Иначе можно нарваться на недобросовестных подрядчиков, расторжение контрактов с которыми очень затягивает время. А нам надо во что бы то ни стало уложиться в три месяца. Между тем подрядчики сегодня, пожалуй, самое слабое звено в строительных и ремонтных работах.

— Вроде бы существует список ненадежных подрядчиков, сверившись с которым можно избежать подобных ситуаций?

— Включить сорвавшие сроки компании в этот список непросто. А занятые в строительстве — особенно сложно. Ведь здесь очень многое еще зависит от качества проекта. Строительная организация, выигравшая конкурс, и не выполнившая свои обязательства в установленные сроки, в 90% случаев может заявить, что не смогла провести работы по графику, так как проект не учитывал одно, другое, третье. Перенос газопровода или водопровода, к примеру, часто не обозначается в проектах. Для внесения изменений в проект нужно время, говорит подрядчик. Объективная необходимость, отвечает суд и встает на сторону строительной компании.

— Инициативы от региональных министерств, кажется, по-прежнему, рассматриваются федералами? Вы, Светлана Александровна, как министр финансов, какие меры предложили бы в отношении недобросовестных подрядчиков?

— Да, мы с коллегами из других регионов в целях совершенствования федерального законодательства регулярно вносим свои предложения. Как правило, они принимаются во внимание. Так, с середины нынешнего года по инициативе региональных органов власти федеральное законодательство немного упростило процедуру заключения контрактов. В частности, до 15 дней сократились сроки проведения конкурсной процедуры и заключения договоров. Это позволяет гораздо быстрее расторгать «недобросовестные» контракты и объявлять новые конкурсы.

Бывает, что отвергнутые подрядчики с целью сорвать тендер пишут жалобы друг на друга. В связи с этим мы предлагаем ввести некую плату за подачу заявлений такого характера, наподобие пошлины за каждую претензию. Минфин России нашу идею поддерживает. Думаю, в ближайшее время эта поправка в закон будет обсуждаться на федеральных площадках. И если ее примут, то поток необоснованных жалоб от подрядчиков должен уменьшиться, а риски срыва сроков строительства или ремонта снизятся.

— Говоря о социальной направленности бюджета, нельзя обойти тему софинансирования. На днях Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что по проекту республиканского бюджета на 2020-2022 годы более 103 миллиардов рублей будет направлено на социальную сферу. В этой цифре заложены и федеральные трансферты. Их доля тяготеет к росту или к уменьшению?

— Начнем с того, что уровень софинансирования утверждается распоряжением Правительства РФ по всем субъектам. Чувашии по национальным проектам утверждена пропорция 99 и 1 (в общем объеме финансирования проекта 99% средств из федеральной казны, и 1% добавляет регион. — Авт.). А по тем проектам, которые не вошли в национальные, — 94 и 6. Но фактически так, конечно, не получается, потому что у каждого органа федеральной исполнительной власти своя политика, свои условия. В итоге фактическое софинансирование по национальным проектам сложилось на уровне 60 на 40.

— На правительственных совещаниях и вы, с позиции Минфина, и Глава Чувашии призываете городских и районных руководителей активнее работать на результат. И там же порой можно услышать нарекания в адрес муниципалитетов: деньги, что были выделены под тот или иной проект, не использованы и возвращены в казну. В чем тут причина: нехватка на местах хороших специалистов, умеющих правильно составлять и вовремя отправлять нужные документы, боязнь кропотливой работы и ответственности?

— Все, что вы называете, имеет место быть. Между тем лично мое мнение, что нацеленность рядовых специалистов на результативность работы в первую очередь зависит от главы администрации муниципального образования. Вот свежий пример. Одному муниципалитету по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили некую сумму. В ходе исполнения контракта произошла достаточно серьезная экономия, о которой наше министерство известили совсем недавно, сообщив: «Все дороги, которые нам по плану следовало в этом году отремонтировать, мы отремонтировали. Сэкономленные средства предлагаем перераспределить по другим муниципалитетам». Вот как это назвать? Я считаю, если глава администрации уже в мае-июне видит, что значительная сумма высвобождается, он должен незамедлительно организовать работу по внесению в план ремонтных работ соответствующих изменений и включению в него мероприятий по ремонту другой дороги или даже двух дорог. Ведь в том же муниципалитете еще немало разбитых трасс.

Отрадно, что таких примеров единицы. Большая часть муниципалитетов все-таки занимает активную позицию. Особенно радует исполнение проекта по современной городской среде. В первый год его реализации было трудно — в городах и райцентрах специалисты были не готовы, проекты были «сыроваты». Мы кое-как распределили лимиты и выполнение работ постоянно контролировали. А сейчас то и дело поступают запросы: «Можно получить дополнительные средства? У нас есть новые проекты». Настолько местная власть привыкла к этой программе, а главное — население ее очень хорошо воспринимает.

— Замечательно, когда власть и народ действуют в интересах друг друга. Немаловажно и взаимодействие различных ветвей исполнительной власти, направленное на народное благо. Ведь, наверное, таким «денежным» структурам, как республиканский Минфин, налоговая служба, казначейство и банки, приходится решать сложные задачи сообща?

— Да, конечно. Все достижения, о которых я уже говорила, — результат совместной плодотворной и эффективной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций всех секторов и отраслей, а также институтов гражданского общества.

Ежегодно порядка 90% доходов республиканского бюджета составляют налоговые платежи. Следовательно, от качества работы налоговых органов по своевременному сбору и консолидации налогов зависят возможности бюджета по расходам.

Казначейство обеспечивает постоянный контроль за соблюдением норм законодательства участниками бюджетного процесса, осуществляет качественное и своевременное кассовое обслуживание исполнения бюджета.

С 2018 года оно также обеспечивает санкционирование целевых расходов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на выполнение их полномочий, что позволяет наиболее эффективно расходовать средства местных бюджетов.

Таким образом, укрепление бюджетной системы Чувашии происходит в тесном взаимодействии Министерства финансов, налоговой службы и федерального казначейства.

— Ваши оппоненты, в частности, некоторые депутаты, считали, что вы усложняете финансовую жизнь, и кивали на некоторые соседние регионы. Дескать, как они хорошо живут, а мы на всем экономим. Что вы им сегодня ответите?

— Догадываюсь, какой регион вы имеете в виду. К сожалению, там с этого года введена процедура финансового управления, то есть полное управление бюджетом перешло в руки федерации. Без согласования с федеральным казначейством не проходит ни один платеж. Установлен перечень первоочередных расходов, в числе которых «коммуналка», заработная плата, соцвыплаты. Все эти меры направлены на возвращение госдолга, который в этом регионе просто огромный. И указов, подобных нашему, сентябрьскому, о направлении 3,4 млрд на социальную сферу, у них пока не предвидится.

Да, у нас тоже были сложные времена. Наверное, как и для всех финансистов, формирующих региональные бюджеты, самыми тяжелыми были 2014-2015 годы, когда нас затронули последствия экономического кризиса.

В 2015 году существенно по сравнению с ожидаемыми значениями сократились собственные доходы республиканского бюджета. Это привело к росту его дефицита, а также к увеличению государственного долга Чувашской Республики.

К слову, за 2014-2015 годы наш госдолг увеличился в 1,5 раза против показателей 2013 года. По отношению к собственным доходам он вырос с 48,2% до 65,1%, то есть на 16,9 процентного пункта.

В этой связи нами были разработаны антикризисные меры, успешная реализация которых позволила стабилизировать ситуацию и значительно снизить долговую нагрузку. На 1 января 2020 года мы прогнозируем ее в размере 38,2% от собственных доходов республиканского бюджета.

Уже на протяжении ряда лет по объему госдолга в расчете на 1 жителя республика входит в тройку лидеров среди субъектов ПФО, имеющих наименьшую долговую нагрузку.

При этом мы в полном объеме выполняем задачи, поставленные Президентом страны, федеральным и региональным правительствами. Республиканский бюджет Чувашии сегодня сбалансирован, устойчив и имеет достаточный запас прочности. По качеству управления финансами Чувашская Республика три года подряд занимает первую степень. Всего же в России только восемь субъектов, длительное время удерживающих лидирующие позиции в группе лучших.

— Каким видится основной финансовый документ республики на следующий год?

— Прежде всего хочу напомнить, что 2020 год — юбилейный: мы отмечаем 100-летие образования Чувашской автономной области. Вековой юбилей в следующем году отметят и финансовые органы республики.

Находясь сегодня в шаге от круглой даты, мы ставим перед собой амбициозные цели. Основными направлениями бюджетной политики мы видим формирование условий для роста доходного потенциала республики, концентрацию ресурсов на достижении целей и результатов национальных проектов, обеспечение долгосрочной устойчивости консолидированного бюджета.

Считаем, что юбилейная дата должна стать новой отправной точкой для интенсивного развития и преобразования во всех сферах социально-экономической жизни Чувашии.

Беседу вели Людмила Арзамасова и Валерий Львов

Фото Максима Васильева: Выступления министра финансов на сессиях Госсовета Чувашии иногда напоминают урок учителя, который не устает разъяснять некоторым депутатам основы бюджетирования.