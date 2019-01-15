Красный день календаря. Чебоксары, 1922 год

Фото из научного архива ЧГИГН

«г. Чебоксары. Манифестация 7/XI — 1922 г.» — подпись под старой фотографией. Почти сто лет прошло, и сегодня на этом месте плещутся волны Чебоксарского залива.

На горизонте просматривается левый берег Волги, далее, уже на этой стороне, справа виднеется часть восточного косогора, левее — колокольня Крестовоздвиженской церкви, еще левее стоят две Рождественские церкви (зимняя с колокольней и летняя). Улица, на которой стоят церкви, до революции так и называлась — Рождественская, в данный момент она носит имя Зиновьева, а вскоре станет улицей Союзной.

Все, что ближе, — это бывшая Базарная площадь, ставшая Красной после того, как все лабазы и торговые точки с нее были убраны и она стала местом проведения митингов и демонстраций. Почти в центре фотографии так называемая Красная трибуна — небольшой деревянный постамент, с которого выступали ораторы. Ровно через два года ее сменят Красные ворота (Триумфальная арка), поначалу даже называемые Октябрьскими. Кстати, волны нынешнего залива ограничиваются Красной трибуной, а дальше разбиваются о дамбу, связывающую город с набережной Волги.

Интересно

В то время в Поволжье свирепствовал голод. Чуть раньше, а именно в январе 1922 года, газета «Чувашский край» писала: «Голод в Чувашобласти все обостряется. С точки зрения здравого смысла является невероятной нелепицей употребление в богослужении драгоценных предметов в то время, когда люди корчатся в муках голода. Служители культа и религиозные общины должны немедленно поднять вопрос о передаче церковных драгоценностей на покупку хлеба для голодающих».

В апреле 1922 года та же газета писала, что общее количество изъятых церковных ценностей в Чебоксарах составило 23 пуда, 18 фунтов и 43 золотника. Доля видимых на снимке Крестовоздвиженской и Рождественской церквей составила соответственно 34 фунта 75 золотников и 8 фунтов 68 золотников. В то время еще использовались устаревшие меры веса — пуд равнялся 16 килограммам и состоял из 40 фунтов и 3840 золотников.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — история и современность», посвященного подготовке к празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории, о сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.