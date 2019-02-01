Росреестр выявил в Чувашии 1280 фактов самовольного захвата земли

«Прихватизация» земли наказуема

За три квартала нынешнего года государственные инспекторы провели 3505 проверок на предмет соблюдения требований земельного законодательства, выявлено 1399 нарушений.

Основная их масса (1280 фактов) — самовольное занятие и использование земельных участков при отсутствии прав на них, рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. Например, в районах республики распространена такая «прихватизация» земли для размещения гаражей, хозяйственных строений, огораживания территорий для выгула домашней птицы, расширения приусадебных участков. Есть факты возведения пристроев к жилым домам, нежилым зданиям, установка торговых объектов за пределами своего участка. Несоблюдение границ земельного участка при его огораживании или застройке, как правило, нарушает права соседей, жителей микрорайона на доступ к территории общего пользования. А это порождает жалобы и судебные споры.

Госинспекторы также обнаружили 14 нарушений в части использования земель не по целевому назначению, 17 нарушений связаны с неиспользованием земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. Нецелевое использование – это когда на землях сельскохозяйственного назначения (участках) строят жилье, размещают строительные материалы, когда ведут деятельность по обслуживанию автотранспорта на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства.

За девять месяцев этого года к административной ответственности привлечено 462 нарушителя на общую сумму более 4,3 млн рублей, уже взыскано свыше 3,6 млн рублей.

Проведено 300 административных обследований земельных участков с последующими внеплановыми проверками. В 187 случаях нарушения подтвердились. Административные обследования, как правило, проводятся по поступающим жалобам, обращениям, в которых сообщается о фактах нарушения земельного законодательства.

Пока действует мораторий на проверки в отношении предпринимателей («надзорные каникулы»), управление проводит проверки в отношении органов местного самоуправления на предмет соблюдения ими требований земельного законодательства при предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. И здесь не везде порядок. Администрации допускают нарушения месячного срока рассмотрения заявлений граждан о предоставлении участков, нарушения требований к публикациям о торгах, а также в части предоставления участков, когда заявителям должны были отказать. Как правило, информация о таких фактах направляется для принятия мер в прокуратуру.

Земельный контроль подталкивает граждан и юридических лиц к оформлению прав на земельные участки, их межеванию, приведению в соответствие фактического и разрешенного их использования, освобождению самовольно занятых территорий общего пользования. В итоге наполняются и актуализируются сведения в информационных ресурсах, соответственно, увеличивается и налогооблагаемая база.