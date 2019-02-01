Для Тотального диктанта-2020 будет написан текст о Циолковском

Текст для международной образовательной акции напишет современный российский писатель Андрей Геласимов. Об этом журналистам сообщила руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

— Причин предложить авторство этому писателю было несколько, — сказала она. — Во-первых, он, как и наш проект, из Сибири; во-вторых, он переведен на разные языки и востребован не только в России, но и за рубежом. У нашего автора режиссерское образование, и очень много его произведений экранизировано. Меня искренне поражает разнообразие тем и жанров в его творчестве, а также то, что он не только пишет сам, но и помогает издавать произведения молодых начинающих писателей.

Андрей Геласимов сочинит четыре части текста, которые в будущем году напишут участники со всего мира. Этот текст будет посвящен истории жизни Константина Эдуардовича Циолковского.

СПРАВКА «СЧ» СПРАВКА «СЧ» Андрей Геласимов — российский писатель и педагог. Родился в Иркутске в 1966 году. Окончил Якутский государственный университет (филология) и ГИТИС (мастерская Анатолия Васильева). В 2009 году роман «Степные боги» о дружбе забайкальского мальчика Петьки и пленного японца-врача Хиратаро принес автору литературную премию «Национальный бестселлер». По книгам Андрея Геласимова сняты многочисленные фильмы и сериалы («Дом на Озерной», «Ке-Ды», «Мой любимый раздолбай», «Жажда»).

Свое решение посвятить текст основоположнику теоретической космонавтики писатель объяснил тем, что давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая меняет человечество и остается на века.

— В советской школе мы писали диктанты постоянно, но я радости от них не разделял: от них самолюбие мое страдало, а я хотел писать свои истории, — признался лауреат премии «Национальный бестселлер». — Когда позвонили организаторы проекта, то я подумал, что настал мой час реабилитироваться за все поражения в прошлом. Если шутки в сторону, то я не сразу согласился: сильно большая ответственность грозилась лечь на мои плечи. Но поскольку я преподаю в Литинституте и до сих пор иногда борюсь с «грамотностью» студентов, то свое участие посчитал возможностью повлиять на эту ситуацию. Текст посвящен малоизвестным фактам жизни Циолковского, может быть поэтому он получился очень теплым и личным.

Космос, кстати, не чужая тема для ТД. Дважды диктант писали в космосе, на МКС — в 2014 и 2018 годах. Оба раза текст писал космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Напомним, что диктант пройдет 4 апреля 2020 года по всему миру.

Сейчас на сайте проекта продолжается голосование за новую столицу Тотального диктанта. Соревнуются девять российских городов — Вологда, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Тамбов, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар, и один зарубежный, Нукус в Узбекистане.

Интересно, что Андрей Геласимов будет входить в жюри очной части конкурса в Москве и сможет повлиять на свой маршрут в день Тотального диктанта. Ведь он будет читать текст именно в его выбранной столице. Голосование закончится 11 ноября. В этот же день объявят пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. Победитель будет выбран и объявлен 1 февраля 2020 года на традиционной конференции Тотального диктанта в Москве.

В Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».