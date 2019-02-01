Кибердружины следят за порядком в Интернете

29 октября в Доме правительства под председательством Михаила Игнатьева прошло заседание антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Участники совещания обсудили совершенствование мер информационно-пропагандистского характера, защиты информационного пространства от идеологии терроризма и формирования у населения антитеррористического сознания.

Руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова озвучила данные Единого реестра сайтов, которые распространяют информацию, запрещенную в Российской Федерации. На сегодняшний день в нем содержатся адреса почти 90 тысяч интернет-ресурсов экстремистского характера. Только в 2019 году, по сведениям, полученным от правоохранителей республики, в Единый реестр внесены данные о 2051 интернет-сайте, содержащем запрещенную информацию. Татьяна Евдокимова напомнила, что граждане могут сообщить о сайте, содержащем признаки запрещенной информации, в Роскомнадзор, заполнив форму на официальном сайте ведомства. Ею также особо была отмечена работа кибердружин при высших учебных заведениях, которые помогают в борьбе с преступлениями в Интернете.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил предусмотреть меры поощрения для наиболее активных молодых граждан.