Союзу пенсионеров Чувашии исполнилось 25 лет

Самые сердечные, ответственные и заботливые

Организация была создана по инициативе Пенсионного фонда в декабре 1995 года. Сегодня она объединяет 26 отделений и более 150 тысяч человек в разных городах и районах республики. По словам самих юбиляров — целый город единомышленников!

Праздник в городе на Суре проходил под девизом «Честь и хвала старшему поколению» и стал демонстрацией того, что пенсионный возраст совсем не подразумевает уменьшение социальной активности. Доказательством чему были и развернутая в фойе ядринского Дома культуры выставка-конкурс работ мастеров декоративно-прикладного искусства, и большой концерт призеров и обладателей Гран-при в различных номинациях республиканского фестиваля-конкурса народного творчества пожилых людей «Когда душа поет». При этом изделия народных умельцев (по словам организаторов, в конкурсе участвовали 35 мастеров из всех районов республики) еще только «состязались» между собой, а лучшие коллективы фестиваля уже прошли отбор в районных и зональных этапах конкурса.

«Мы не стоим в стороне от общественной жизни республики, объединяем вокруг себя всех, кто неравнодушен и заинтересован в защите интересов и прав пенсионеров, — рассказывал, открывая праздник, председатель Союза пенсионеров Чувашии Валентин Семяхин. — Борясь за активное долголетие, являемся постоянными участниками многих мероприятий районного и республиканского значения. Ходим на концерты, организовываем поездки по святым местам, соревнуемся в спартакиадах и различных фестивалях, посещаем занятия в школах здоровья и компьютерной грамотности и многое другое». Такая активная общественная деятельность и участие в социальных проектах разных уровней, по словам Валентина Григорьевича, позволяют решать главную задачу организации — объединение активных людей, вовлечение их в полноценную жизнь общества.

Об активной позиции старшего поколения говорили в тот день и многие гости праздника, назвав юбиляров эталоном активности и жизнелюбия: «Вы самая сердечная, ответственная и заботливая часть нашего общества. Спасибо за неравнодушие».

Поздравил юбиляров и Глава республики Михаил Игнатьев. Поблагодарив старшее поколение за активную гражданскую позицию, за добросовестный труд, плодами которого будет пользоваться не одно поколение жителей республики, он подчеркнул: «Вы — мощная, сильная, сплоченная команда. Мы вас уважаем и любим». Лучшим членам Союза пенсионеров Михаил Игнатьев вручил награды, а ветеранам войны — юбилейные медали.