Напавшие на санитара «скорой» жители Новочебоксарска отправятся в колонию

В Новочебоксарске вынесен приговор по уголовному делу о нападении на санитара «скорой помощи».

На скамье подсудимых оказались два горожанина: одному 26 лет, другому — 19, оба не имеют постоянного места работы. Следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом установлено, что в мае этого года в седьмом часу вечера бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову во двор дома № 14 по улице Советской. Там молодые люди, будучи в состоянии опьянения, подошли к санитару, вышедшему из автомобиля службы 03, и в присутствии третьих лиц, в том числе малолетних, из хулиганских побуждений нанесли ему множество ударов кулаками по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Это преступление вызвало широкий общественный резонанс после появления в сети Интернет видеозаписи с регистратора автомобиля скорой помощи, на которой был запечатлен момент нападения на сотрудника службы 03. По этому факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки местонахождение фигурантов установили следователи регионального СУ СКР при взаимодействии с полицией.

26-летнего горожанина суд приговорил к 9 месяцам колонии строгого режима, а 19-летний проведет 11 с лишним месяцев в колонии-поселении.