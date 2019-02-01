Юные атлеты Моргаушского района привезли из Беларуси кубок и медали

С кубком Спартакиады союзного государства для детей и юношества вернулись из Беларуси юные атлеты Моргаушского района.

Соревнования, организованные специально для сельских школьников, проходили в городе Молодечно с 12 по 21 октября. Мальчишки и девчонки показывали мастерство и волю к победе в трех дисциплинах: баскетболе 3х3, настольном теннисе и плавании. Честь России защищали четыре команды, одну из которых представляли пловцы из Чувашии. Ребята занимаются в спортшколе «Сывлăх» под руководством тренера Валерия Леонтьева и подают большие надежды. По итогам турнира в Беларуси команда нашей республики заняла 1 место, опередив спортсменов из Пензенской и Ростовской областей, занявших 2 и 3 места соответственно.

В личном зачете отличилась Александра Тергерлеева, удостоенная «золота» в плавании вольным стилем на 50 м среди девушек. Не нашлось равных в технике брассом и нашей юниорке Софье Леонтьевой. Милена Иванова завоевала «серебро» в плавании на спине, Дмитрий Рыбников занял 1 место вольным стилем и 2 место в смешанной эстафете. Всего же в копилке наград чувашских пловцов девять медалей: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Ну а самый весомый «трофей» — кубок спартакиады.

Вернувшись домой, победители поделились своими впечатлениями. Ведь помимо соревнований, для участников была подготовлена и культурная программа: школьники побывали в Минске, посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, весело провели время на ледовом катке и в аквапарке, играли в боулинг и состязались в лазер-ране. А перед отъездом для ребят устроили большой вечер дружбы.

СПРАВКА «СЧ» Спартакиада союзного государства проводится в Республике Беларусь с 2003 года и, как правило, состоит из нескольких этапов. В 2019 году первый этап прошел в апреле в Дмитрове. Там школьники играли в хоккей. В июне Брест принимал Спартакиаду студенческой молодежи. В Молодечно приехали ребята из маленьких городов и сельской местности. По словам организаторов, нынешнюю спартакиаду приурочили к 75-летию Великой Победы, которая объединяет поколения и служит примером стойкости и патриотизма для молодежи.

Фото cap.ru: Поездку чувашских школьников в Беларусь помогли организовать Минобразования Чувашии и Центр военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС.