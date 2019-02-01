С наградой!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 24 октября 2019 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Романову Владимиру Львовичу — оператору станков с программным управлением участка сборки-сварки и механической обработки прессово-сварочного цеха ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», Спиридонову Сергею Павловичу — водителю-испытателю участка сборки бульдозерной техники и трубоукладчиков сборочного цеха ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», Трифонову Владимиру Валентиновичу — начальнику службы по ремонту технологического оборудования ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Семеновой Татьяне Анатольевне — оператору машинного доения ООО «Сельскохозяйственный комплекс «Атлашевский», Чебоксарский район;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Рябининой Татьяне Александровне — заместителю министра сельского хозяйства Чувашской Республики.

Опубликовано: 31 октября 2019 г.


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