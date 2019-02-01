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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЕЛЕНА ЗАГРЕБАЕВА
главный врач Городской стоматологической поликлиники

«Развитие медицинского туризма — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение». Чувашским медикам есть что предложить. Перед нами стоит задача представить те услуги, которые мы готовы оказать иностранцам, а также жителям других регионов нашей страны. Мы уже определили республиканские и городские медицинские организации, которые подготовят презентационный материал. Сейчас идет сбор данных и перевод на английский язык».

Опубликовано: 29 октября 2019 г.


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