Трехлетний чебоксарец получил медаль «Лучше всех»

Воспитанник чебоксарского детского сада № 200 доказал, что недаром живет на Волге. В передаче Первого канала «Лучше всех» трехлетний Макар Семенов с блеском демонстрировал свои ихтиологические знания.

Как и все детишки в этой передаче, Макар пообщался сначала со звездным телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным, который встретил его таким представлением: «Наш следующий участник в длину меньше хорошей доброй щуки, но при этом знает о рыбах все больше любого рыбака». Малыш сказал, что и сам любит ловить рыбу, и припомнил свой самый большой улов. Затем он с легкостью отгадал и всех морских животных, которых ему показали на видео. И даже показал себя полиглотом, считая на английском, испанском, финском и даже малазийском языке. «Медалист» не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь он интересуется еще и грибами.