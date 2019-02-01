«МАККОНДО» — новая линейка плиточного шоколада от кондитерской фабрики «АККОНД»

Кондитерская фабрика «АККОНД» активно инвестирует средства в модернизацию производства и внедрение новых технологий, стараясь выпускать на рынок востребованный продукт с учетом современных тенденций и предпочтений потребителя.

В октябре «АККОНД» выпустил новинку — серию плиточного молочного шоколада нового формата под брендом «МАККОНДО». Продукт выпускается в трех вкусовых вариантах — с цельным, дробленым фундуком и карамельными криспи.

Классический молочный шоколад в сочетании с орехами и криспи отличается интересной фактурой плитки, уникальным дизайном упаковки и гармоничным оригинальным вкусом, который достигается за счет использования высококачественных сырьевых компонентов — какао-масла, какао тертого, молока сухого цельного. Главная особенность нового шоколада «МАККОНДО» — содержание в продукте более 30% молока при существующей норме по ГОСТу 12%, что гарантирует высокое содержание кальция, так необходимого для здоровья. Шоколад «МАККОНДО» позиционируется как продукт среднего ценового сегмента, что позволяет ему найти своих поклонников среди широких слоев населения.

Для производства этого продукта на фабрике была запущена новая европейская линия для изготовления плиточного шоколада с крупными включениями производственной мощностью более 2 тыс. тонн шоколада в год. Благодаря запуску новой линии в ближайших планах фабрики «АККОНД» — выпуск шоколада в новых актуальных форматах, детской серии и продуктов с новыми вкусовыми сочетаниями.

Новый продукт дополняет уже полюбившуюся покупателям ассортиментную линейку шоколада «АККОНД» из пяти вкусов — молочный, горький, темный, карамелизованный и кофе с молоком, — выпускаемую на шоколадно-отливной автоматизированной линии с 2018 года.

Татьяна Николаева