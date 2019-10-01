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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ
Глава Чувашии

«Таможенные органы выполняют важную и ответственную миссию по охране экономических интересов государства, созданию условий для стабильного развития и повышения конкурентоспособности нашей страны.

Благодаря профессионализму, компетентности и оперативности сотрудников таможенной службы надежно контролируется качество и безопасность ввозимой продукции, своевременность и полнота поступления таможенных платежей в государственную казну. За девять месяцев текущего года Чувашским таможенным постом перечислено в бюджет около 1 млрд рублей.

Сотрудниками таможни активно внедряются современные технологии, увеличиваетcя доля автоматически зарегистрированных и выпущенных деклараций на товары. Передовые методы и формы работы сокращают время прохождения таможенных процедур».

 

Опубликовано: 25 октября 2019 г.


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