МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ

Глава Чувашии

«Таможенные органы выполняют важную и ответственную миссию по охране экономических интересов государства, созданию условий для стабильного развития и повышения конкурентоспособности нашей страны.

Благодаря профессионализму, компетентности и оперативности сотрудников таможенной службы надежно контролируется качество и безопасность ввозимой продукции, своевременность и полнота поступления таможенных платежей в государственную казну. За девять месяцев текущего года Чувашским таможенным постом перечислено в бюджет около 1 млрд рублей.

Сотрудниками таможни активно внедряются современные технологии, увеличиваетcя доля автоматически зарегистрированных и выпущенных деклараций на товары. Передовые методы и формы работы сокращают время прохождения таможенных процедур».