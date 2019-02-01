Юбилей ветерана

Женщина-руководитель. Если в наше время это не редкость, то в 80-е годы прошлого столетия было исключением.

Вся трудовая деятельность Татьяны Ивановны Михайловой (43 года) связана с потребительской кооперацией Чувашской Республики. Будучи студенткой Чебоксарского кооперативного техникума, она не просто проходила практику в Вурнарах, а трудилась наравне со взрослыми. Ездила за товаром на склад, чтобы немного заработать, поскольку в многодетной семье, где она воспитывалась, испытывали проблемы с деньгами.

После окончания учебы прислали вызов: командировать Татьяну в Вурнарский райпотребсоюз. Отсутствие дорог, доступного транспорта, работа в холодных, плохо отапливаемых помещениях — это лишь часть трудностей, с которыми сталкивались в то время. Татьяна Ивановна трудится директором универмага, кладовщиком продовольственного склада, товароведом, заместителем председателя правления райпотребсоюза — заведующей торговым отделом. В августе 1968 года ее назначили директором Вурнарской оптово-торговой базы.

Строгого, требовательного к себе и окружающим специалиста в сентябре 1971 года переводят в центральный аппарат Чувашпотребсоюза вначале начальником отдела «Стройхозтовары», а с декабря 1973 года назначают заместителем председателя правления Чувашпотребсоюза по торговле. С 1985 по 1990 годы Татьяна Михайлова возглавляла правление Чувашпотребсоюза, с февраля 1990 по декабрь 1993 года была председателем Совета Чувашпотребсоюза.

19 мая 1986 года было принято постановление бюро Чувашского обкома КПСС, Совета Министров Чувашской АССР и правления Роспотребсоюза о мерах по дальнейшему развитию и улучшению деятельности потребительской кооперации Чувашской АССР, расширению и укреплению ее материально-технической базы в 1986-1990 годы. Главной задачей Чувашпотребсоюза на эти годы стало максимальное удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, других товарах и услугах. В двенадцатой пятилетке Чувашпотребсоюзу поручено обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы, ввести в действие магазины торговой площадью 33 тысячи квадратных метров, столовые на 2750 мест, общетоварные склады на 18 тысяч квадратных метров, овощекартофелехранилище на 500 тонн и т.д.

В это же время Центросоюзом Российской Федерации было принято решение о строительстве в Чувашии Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза, который в этом году отметил 25–летие.

В начале 1991 года председатель правления Чувашпотребсоюза Владимир Гладышев, отчитываясь об итогах выполнения постановления, отметил, что объем розничного товарооборота возрос на 27,6 процента, оборот общественного питания — на 32,1 процента, обеспечено выполнение заданий по комплексной рационализации предприятий торговли, открытию общетоварных складов, овощехранилищ, предприятий хлебопечения, цехов по производству безалкогольных напитков, кафетериев и т.д. «Потребительская кооперация продолжает отстаивать интересы пайщиков, удовлетворять первейшие жизненные запросы сельского населения», — отмечено в докладе.

Как вспоминает сама Татьяна Ивановна, первое время в Роспотребсоюзе она сильно смущалась того, что вокруг были одни мужчины-руководители. К ней, конечно, было приковано большое внимание. А председатель Совета Центросоюза Валентин Ермаков на рабочих совещаниях часто спрашивал: «Председатель Чувашского потребсоюза здесь?» Интересовался ее мнением, поскольку знал ее честность, прямоту, объективность, принципиальность.

За многолетний добросовестный труд в потребительской кооперации Татьяна Ивановна награждена орденом «Знак Почета», «За вклад в развитие потребительской кооперации России», многочисленными медалями. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли РСФСР».

27 октября Татьяне Ивановне Михайловой исполнится 85 лет. Совет, правление Чувашпотребсоюза поздравляют ветерана с юбилеем, желают крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Надежда Антонова

Фото: Татьяна Михайлова выступает на III республиканском съезде наставников потребкооперации ЧАССР 26 мая 1980 года.